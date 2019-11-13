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13/11/2019 08:37

【駐京專電】銀保監：中小銀行風險處於收斂狀態

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》銀保監會相關負責人１２日在銀保監會通
氣會上表示，當前銀行業保險業繼續保持平穩運行態勢，業務規模增長更加合理，應對外部衝擊
的彈性增強，體系風險總體可控，服務實體經濟質效提升。對於中小銀行風險情況，銀保監會新
聞發言人肖遠企表示，目前中小銀行風險處於收斂狀態，整體風險可控。
　　銀保監會數據顯示，三季度末，銀行業金融機構用於小微企業的貸款（包括小微型企業貸款
、個體工商戶貸款和小微企業主貸款）餘額３６﹒３９萬億元（人民幣．下同），其中單戶授信
總額１０００萬元及以下的普惠型小微企業貸款餘額１１﹒３萬億元，較年初增長２０﹒８１％
。保障性安居工程貸款同比增長１２﹒４％，比各項貸款平均增速高出０﹒７個百分點。
　　其中，五家大型銀行表現突出，其小微企業貸款呈爆發性增長，超額完成全年增長３０％的
任務。在增量擴面的同時，成本控制方面也呈現穩中有降態勢，１－９月，五家大型銀行發放的
平均貸款利率為４﹒７５％，較２０１８年全年平均貸款利率下降０﹒６８個百分點。
　　肖遠企表示，當前銀行業保險業包括中小機構整體經營穩健，風險可控。各項經營指標和監
管指標處於合理區間，有些指標遠高於監管要求。有個別機構因為各種各樣的原因積累了各種問
題，有些問題還比較突出，這些機構出現的風險是完全可以控制的。

＊分類處置網貸機構，以退出為主要方向＊

　　銀保監會普惠金融部主任李均鋒表示，下一步，網絡借貸專項整治將以出清為目標、以退出
為主要方向、以依法合規的分類處置為主要手段。爭取一段時間內，完成網絡借貸專項整治階段
性任務。
　　具體來看，一是對停業、立案的機構加快資產處置力度。二是對退出機構明確按照退出時間
表切實兌付投資者的投資。三是對沒有接入實時監管系統的機構，限期停止發新標，並限期退出
市場。四是對正在正常運行的網絡借貸機構，年底之前每家都要完成分類處置的路徑。一些資本
實力強，具備一定金融科技基礎及良好內控能力的機構，推動其主動轉網絡小貸公司，個別符合
條件的也可以轉消費金融持牌金融機構。
　　最新數據顯示，截至１０月末，全國納入實時監測的在運營機構數量已降至４２７家，比
２０１８年末下降５９％；借貸餘額比２０１８年末下降４９％，出借人次比２０１８年末下降
５５％；行業機構數量、借貸規模及參與人數已連續１６個月下降。

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