【駐京專電】銀保監：三季度末商業銀行不良貸款率增至１﹒８６％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》銀保監會發布２０１９年三季度銀行業保

險業主要監管指標情況。截至三季度末，商業銀行不良貸款餘額２﹒３７萬億元（人民幣．下同

），較上季末增加１３２０億元；商業銀行不良貸款率１﹒８６％，較上季末增加０﹒０５個百

分點。商業銀行正常貸款餘額１２４﹒７５萬億元，其中正常類貸款餘額１２０﹒９３萬億元，

關注類貸款餘額３﹒８２萬億元。

此外，２０１９年前三季度，商業銀行累計實現淨利潤１﹒６５萬億元。商業銀行平均資產

利潤率為０﹒９７％，較上季末下降０﹒０３個百分點；平均資本利潤率１２﹒２８％，較上季

末下降０﹒７４個百分點。

截至２０１９年三季度末，中國銀行業金融機構本外幣資產２８４﹒６７萬億元，同比增長

７﹒７％。其中，大型商業銀行本外幣資產１１５﹒９７萬億元，佔比４０﹒７％，資產總額同

比增長７﹒６％；股份制商業銀行本外幣資產５０﹒１１萬億元，佔比１７﹒６％，資產總額同

比增長９﹒３％。

保險公司總資產２０萬億元，較年初增加１﹒６３萬億元，增長８﹒９％。其中，產險公司

總資產２﹒３６萬億元，較年初增長０﹒６％；人身險公司總資產１６﹒２６萬億元，較年初增

長１１﹒３％；再保險公司總資產４３１４億元，較年初增長１８﹒２％；資產管理公司總資產

５８２億元，較年初增長４﹒５％。

原保險保費收入３﹒４５萬億元，同比增長１２﹒６％。賠款與給付支出９４１１億元，同

比增長３﹒１％。保單件數高速增長。２０１９年前三季度保險業新增保單件數３３１﹒３億件

，同比增長５４﹒５％。



＊商業銀行核心一級資本充足率為１０﹒８５％＊



截至三季度末，商業銀行貸款損失準備餘額為４﹒４４萬億元，較上季末增加１８１２億元

；截至三季度末；貸款撥備率為３﹒４９％，較上季末增加０﹒０４個百分點。商業銀行核心一

級資本充足率為１０﹒８５％，較上季末增加０﹒１４個百分點；一級資本充足率為

１１﹒８４％，較上季末增加０﹒４４個百分點；資本充足率為１４﹒５４％，較上季末增加０

﹒４２個百分點。

此外，截至三季度末，商業銀行流動性比例為５７﹒０２％，較上季末上升１﹒２５個百分

點；人民幣超額備付金率１﹒９６％，較上季末下降０﹒３７個百分點；存貸款比例（人民幣境

內口徑）為７４﹒３６％，較上季末上升１﹒５１個百分點。

