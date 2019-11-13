【駐京專電】多部委發指導意見：２０５０年全面建成世界一流港口

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》交通運輸部聯合發改委、財政部、自然資

源部、生態環境部、應急部、海關總署、市場監管總局和國家鐵路集團聯合印發《關於建設世界

一流港口的指導意見》。

《意見》明確，到２０２５年，世界一流港口建設取得重要進展，主要港口綠色、智慧、安

全發展實現重大突破，地區性重要港口和一般港口專業化、規模化水平明顯提升。到２０３５年

，全國港口發展水平整體躍升，主要港口總體達到世界一流水平，若干個樞紐港口建成世界一流

港口，引領全球港口綠色發展、智慧發展。到２０５０年，全面建成世界一流港口，形成若干個

世界級港口群，發展水平位居世界前列。

《意見》提出了六個方面的１９項重點任務。

一是著力提升港口綜合服務能力。到２０２５年，集裝箱、乾散貨重要港區鐵路進港率達到

６０％以上，礦石、煤炭等大宗貨物主要由鐵路或水路集疏運；到２０３５年，重要港區基本實

現鐵路進港全覆蓋，港口集裝箱鐵水聯運比例顯著提升。

二是加快綠色港口建設。《意見》提出了著力強化污染防治、構建清潔低碳的港口用能體系

、加強資源節約循環利用和生態保護等重點任務。２０２５年初步形成設施齊備、制度健全、運

行有效的港口和船舶污染防治體系，港口資源節約循環利用水平明顯提升；２０３５年港口和船

舶污染防治水平居於世界前列，主要港口綠色發展達到國際先進水平。

三是加快智慧港口建設。到２０２５年，部分沿海集裝箱樞紐港初步形成全面感知、泛在互

聯、港車協同的智能化系統。到２０３５年，集裝箱樞紐港基本建成智能化系統。

四是加快推進開放融合發展。針對港口區域發展不平衡、口岸營商環境有待完善等不足，《

意見》提出了積極推動港航協同發展、推動港產城深度融合發展、持續優化口岸營商環境、更好

服務「一帶一路」建設等重點任務。

五是加快平安港口建設。針對安全基礎不牢、一線從業人員素質不高、重大風險防控有待加

強等問題。《意見》提出了著力強化本質安全、著力推進雙重預防機制建設、著力強化安全保障

與應急能力等重點任務。到２０２５年，港口安全發展水平顯著提升，到２０３５年，主要港口

安全發展達到國際先進水平。

六是推進港口治理體系現代化。

