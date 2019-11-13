【聚焦人幣】德商：人民幣溫和貶值明年底料觸及７﹒２３

《經濟通通訊社１３日專訊》德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩周二表示，鑒於增長放緩

和貿易不確定性，人民幣很可能會經歷有管理的貶值，預計未來幾年人民幣將出現溫和貶值，美

元兌人民幣在２０１９年底觸及７﹒０７，在２０２０年底觸及７﹒２３。

周浩認為，中國未來將優先考慮中美貿易問題和製造業，以應對新的全球動態；預計中國經

濟將在２０１９年和２０２０年分別增長６﹒２％和５﹒８％，增長挑戰仍然存在。現在市場對

中美貿易充滿疑問，中美之間還有比較多的問題需要解決，當中存在很大不確定性。對於中國經

濟而言，貿易協議對經濟展望會產生比較大的影響。

對於人民幣匯率，周浩指出，中美貿易戰對人民幣是負面影響，但是美國也不希望美元過強

，所以貿易戰對人民匯率幣影響並沒有想象的那麼大，會有互相對沖的作用；從政策上來看，中

國貿易爭端加劇時，中國在某種程度上需要匯率作為武器，但也不希望人民幣出現過快貶值，因

為這可能會引發資本外流，因此人民幣穩定仍舊是主要基調。

策略上他認為，人民銀行管理市場預期，有時需要穩定的預期有時又不需要明確的預期，所

以央行通過中間價同市場預期不斷動態調整，這樣的精細管理是經常發生的。戰略上看，中美貿

易摩擦相對維持比較長的時間，中國也需要穩定的策略，來度過比較長的貿易戰。（ｃａ）

