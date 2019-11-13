《全球視野－胡一帆》工業利潤疲軟，但盈利增速回穩

《全球視野》９月中國工業企業利潤按年增長由從８月的－２％進一步擴大至－５﹒３％，

營收增長放緩（較上年同期增速從８月的３﹒２％下滑至９月的２﹒９％）以及工業品出廠價格

指數（ＰＰＩ）走低是主因。考慮到總體油價疲軟、中國經濟放緩且關稅影響延後體現，明年工

業企業利潤增速可能依然乏力。但是我們預期２０１９╱２０２０年上市公司整體盈利仍有望實

現高個位數增長，主要得益於服務業和非國企獲利穩健增長。



＊多數工業行業利潤走軟＊



製造業利潤較上年同期的降幅擴大（從８月的－２﹒２％大幅下滑至９月的－８﹒２％）。

從細項來看，重工業是最大拖累，利潤增速按年急劇降低２０﹒７％（８月為－１０﹒７％），

主要由於基數較高。在重工業中，金屬（從－２１﹒４％跌至－４１﹒３％）和機械（從１６％

跌至１﹒６％）盈利增速驟降，化工行業（跌幅從－２１﹒９％收窄至－１４﹒４％）表現仍然

低迷。在此期間油價偏軟也是一個原因。

輕工業的情況相對較好，盈利按年增速從１０﹒９％提高至１２﹒８％。在輕工業中，紡織

行業利潤跌入負增長（從８﹒８％跌至－１０﹒４％），而高增長行業盈利增長則提速，例如食

品加工（從５﹒２％大幅升至９﹒７％）和電子行業（從１５﹒７％提高至２２﹒９％）。

儘管製造業利潤走軟，但利潤率則從５﹒５％上升至５﹒９％，主要得益於採礦行業和重工業。



＊中國股票整體盈利增速仍可觀＊



儘管工業企業利潤疲軟，但我們仍預期２０１９╱２０２０年中國上市公司的總體獲利增速

在高個位數，這種差異主要是由於中國經濟已從投資、製造和出口主導逐漸轉變為主要由服務業

和國內消費拉動。互聯網服務、電子商務、金融服務、消費品牌以及醫療保健等行業實現強勁增

長，其獲利能力和投資回報率在上市公司中日益突出。工業板塊的盈利增速也有差別，非國企要

高於國企：國企的利潤按年增速大幅下滑３﹒４個百分點至－１６％，而非國企則僅下滑１﹒５

個百分點至１﹒１％。這也使得我們對中國股票的盈利增長更有信心，因為非國企在上市公司中

佔有很高的權重。

鑒於明年盈利增長可望達到高個位數，再加上中美貿易爭端降溫且全球增長回穩之際，中國

股市的市盈率（本益比）僅在１０倍左右，應吸引更多投資者駐足於此。此外，新興市場資金流

向在最近幾週已呈現淨流入，因此亞洲（尤其是中國）將受惠於戰術資產配置重新回歸成長型資

產。

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆》

