  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/11/2019 09:42

【聚焦人幣】人幣中間價兩連跌，即期低開２１２點報７﹒０２４０

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中美貿易談判消息仍繼續主導匯市，近期消息喜憂參半，市場
觀望味濃。人民幣兌一美元中間價今報７﹒００２６，較上個交易日跌３８點子，連跌兩日。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２１２點子，報７﹒０２４０，上個交易日即
期匯率收盤報７﹒００２８。
　　美國總統特朗普稱「很快」與中國達成一項初步貿易協議，但談判新細節三緘其口，他並稱
如未能達成，將對中國大幅提高關稅。在特朗普的威脅且美元走強背景下，離岸人民幣見下跌。
（ｃａ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態13/11/2019
山火波及悉尼邊陲 「疏散已太遲」
接通華為12/11/2019
新一代旗艦Mate 30系列火熱登場　HUAWEI ID是開通HMS服務的重要一環！
FOCUS12/11/2019
【FOCUS】雙11成交破紀錄 新消費來勢洶洶
生財有道12/11/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：鐵塔跌穿1.6元應減持
國際動態12/11/2019
澳洲災難級山火 今恐波及悉尼
中國故事11/11/2019
【進博會】第二屆進博會閉幕：累計意向成交比首屆增23%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金