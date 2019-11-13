《經濟通通訊社１３日專訊》中美貿易談判消息仍繼續主導匯市，近期消息喜憂參半，市場
觀望味濃。人民幣兌一美元中間價今報７﹒００２６，較上個交易日跌３８點子，連跌兩日。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２１２點子，報７﹒０２４０，上個交易日即
期匯率收盤報７﹒００２８。
美國總統特朗普稱「很快」與中國達成一項初步貿易協議，但談判新細節三緘其口，他並稱
如未能達成，將對中國大幅提高關稅。在特朗普的威脅且美元走強背景下，離岸人民幣見下跌。
（ｃａ）
13/11/2019 09:42
【聚焦人幣】人幣中間價兩連跌，即期低開２１２點報７﹒０２４０
《經濟通通訊社１３日專訊》中美貿易談判消息仍繼續主導匯市，近期消息喜憂參半，市場
觀望味濃。人民幣兌一美元中間價今報７﹒００２６，較上個交易日跌３８點子，連跌兩日。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開２１２點子，報７﹒０２４０，上個交易日即
期匯率收盤報７﹒００２８。
美國總統特朗普稱「很快」與中國達成一項初步貿易協議，但談判新細節三緘其口，他並稱
如未能達成，將對中國大幅提高關稅。在特朗普的威脅且美元走強背景下，離岸人民幣見下跌。
（ｃａ）
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