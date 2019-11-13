《經濟通通訊社１３日專訊》美國駐新加坡使館高級外交官Ｒａｆｉｋ Ｍａｎｓｏｕｒ１
在新聞發布會上表示，美國正在推進一項風險議程，呼籲新加坡不要接受不可信的供應商。
早前有報道指，新加坡政府已經開始邀請各方競標５Ｇ牌照，目標是在明年下半年開始推出
５Ｇ網絡。Ｍａｎｓｏｕｒ指有關５Ｇ的安全爭論已經「超越了華為範疇」。新加坡在今年３月
曾就是否採用華為作為其計劃的５Ｇ網絡供應商，徵求包括美國在內一些國家的意見。（ｃａ）
13/11/2019 16:42
【華為風波】美外交官：美國與新加坡就使用華為設備問題進行對話
《經濟通通訊社１３日專訊》美國駐新加坡使館高級外交官Ｒａｆｉｋ Ｍａｎｓｏｕｒ１
在新聞發布會上表示，美國正在推進一項風險議程，呼籲新加坡不要接受不可信的供應商。
早前有報道指，新加坡政府已經開始邀請各方競標５Ｇ牌照，目標是在明年下半年開始推出
５Ｇ網絡。Ｍａｎｓｏｕｒ指有關５Ｇ的安全爭論已經「超越了華為範疇」。新加坡在今年３月
曾就是否採用華為作為其計劃的５Ｇ網絡供應商，徵求包括美國在內一些國家的意見。（ｃａ）
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