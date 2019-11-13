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即市新聞

13/11/2019 09:12

《投資智慧－鄧聲興》朗詩（１０６）輕資產發展模式提升盈利能力

　　《投資智慧》內房股朗詩綠色（００１０６）以長三角作核心發展市場，目前１２２０億元
貨值的土儲中，長三角約佔５３％。國外方面，朗詩在美國擁有２７個項目，總土儲可售面積約
６１萬平米，貨值約１３９億元（或２０億美元），包括紐約、洛杉磯、舊金山等主要美國城市
，主打中高端住宅市場。截至６月底，美國業務的資產佔公司總資產約四分之一，佔可售貨值約
１１％，權益貨值４０％。上半年美國項目銷售約１９億元，佔總銷售約１６％。朗詩上半年共
獲取１６個項目，其中８個在美國，穩健擴張中美業務版圖。
　
　　集團上半年收入同比增長４％至２０億元。毛利率約２６％，與去年同期持平。營業利潤約
１﹒６億元，利潤率約７﹒４％，同比下降６﹒５個百分點，主要原因是集團剝離長租公寓業務
，因而衍生的一次性開支引起行政開支同比上升５１％至３﹒９億元，預計下半年有關開支比率
會回復至正常水平。扣除匯兌、投資性物業公允值收益、出售附屬公司收益等非核心項目，核心
淨利潤同比上升３９％至４﹒５億元。核心淨利增長高於營業利潤的主要原因是應佔合聯營企業
業績所致，有關收益同比上升１１５％至３﹒９億元。淨槓桿比率約５０％，維持行業較低水平
。截至２０１９年６月，總土儲面積（可售部分）約６７０萬平米，其中委託開發項目約２９０
萬平米，總可售貨值估計約１２２０億元。公司上半年銷售額約１１５億元，同比下降３０％，
去化率約６０％，下半年將加大銷售力度，全年銷售增長目標暫時維持不變。集團剝離非地產業
務，同時輕資產發展模式有助減少資金投入及降低負債，整體盈利能力可望提升。
《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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