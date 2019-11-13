《拆局麒想－林嘉麒》減持Ａｍｅｒ無蝕底，安踏多品牌策略續看好

《拆局麒想》安踏（０２０２０）宣布以總代價約１﹒４億元（歐元．下同）出售Ａｍｅｒ

Ｓｐｏｒｔｓ間接權益的５﹒２５１７％予包括主席丁世忠及３名董事所組公司、紅杉資本中國

和獨立私募股權公司Ｆｏｕｎｔａｉｎ Ｖｅｓｔ Ｐａｒｔｎｅｒｓ等，以後公司持有

ＡｍｅｒＳｐｏｒｔｓ股權降至約５２﹒６９％，消息拖累安踏股價（１３日）下試過

７４﹒４元，跌幅達３﹒９％。



＊會計上似「蝕底」＊



公司公告指，買方財團將制訂Ａｍｅｒ Ｓｐｏｒｔｓ未來計劃，釋放其國際認可體育用品

及設備品牌的全部潛力，並且能優化現時資產負債表。事實上，紅杉資本中國在資本市場有品牌

價值釋放有一定能力，相信Ａｍｅｒ Ｓｐｏｒｔｓ在未來發展可給予安踏更高價值。另一方面

，今次出售的股份數量不多，只有５個百分點，出售後Ａｍｅｒ Ｓｐｏｒｔｓ仍以全資附屬方

式入帳，實際控股未會受到影響。不過，以１﹒４億作價出售，相對於Ａｍｅｒ Ｓｐｏｒｔｓ

的估值為２６﹒６５億；在會計上，安踏似乎是「蝕底」，是造成股價下跌的可能原因。

首先，今次出售予財團的作價２６﹒６５億的估值，相對於安踏完成收購後，初始註冊成立

的Ｍａｓｃｏｔ ＪＶＣｏ配發股份予公司及第三方投資者的作價為高。今年３月２６日完成後

，公司以作價１４﹒４３億元持股５７﹒９５％，相等於Ａｍｅｒ Ｓｐｏｒｔｓ估值２４﹒９

億，今次出售作價是輕微高７％，安踏並沒有蝕底。

不過，公司於今年５月３０日的公告中披露，為完成對Ａｍｅｒ Ｓｐｏｒｔｓ的要約收購

，最終收購價是每股港幣４９﹒１１元認購１５８４﹒２萬股，協議日期在香港聯交所所報收市

價每股股份港幣４６﹒９５元溢價約４﹒６０％。意即，當時Ａｍｅｒ Ｓｐｏｒｔｓ估值是高

達５６﹒９６億元，較今次出售價２４﹒９億元，折讓５６％。數字上的差距，膚淺一點去看是

益了以大股東為主的財團，而日後會計上今次出售亦會造成虧損的可能，這點在公司的最新公布

也有提及，不過，實際估值的變化並沒有影響股東利益或出現虧損，因此問題不大。



＊前景依然樂觀＊



安踏年初至今股價翻倍，市值由港幣１０００億元，升至超過２０００億元，當中包括整個

體育股板塊前景向好外，同時收購Ａｍｅｒ Ｓｐｏｒｔｓ後公司多品牌的策略可持續為股東帶

來盈利的憧憬。股價短期調整未有大礙，公司前景依然樂觀，既然是次併購Ａｍｅｒ

Ｓｐｏｒｔｓ包括了紅杉資本中國及獨立私募股權公司ＦｏｕｎｔａｉｎＶｅｓｔ

Ｐａｒｔｎｅｒｓ的投資方，相信未來整體回報可觀，股價方面長線仍可持續看好。

《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

