《樓市亮話－湯文亮》怎樣才算是筍盤？

《樓市亮話》由於社運持續，樓市亦趁勢向下調整，中原指數連續下跌１０個星期，不過幅

度並不很大，只是大約５％，但物業代理話市場上有多筍盤，有老友不太明白，市場上如果有咁

多筍盤，中原指數一定唔只跌得咁少，究竟是物業代理吹牛，抑或是中原指數造假？我認為毋須

著重物業代理說甚麼，因為他們為求促銷，說話一定會浮誇一些，這是物業代理的本性，至於中

原指數會否造假，老Ｃ是何許人也，地產界硬噹噹的人物，當然不會造假，而事實上在林鄭推出

新按保之前，樓宇買賣成交量非常少，根據角動量守恆定律，成交量偏低令中原指數不能反映樓

市實況，並非造假，話說回頭，究竟怎樣才可以被稱為筍盤？



不時有物業代理話我有福，又可以執到筍盤，有業主願意減價２０％，不過，當我睇到售價

，竟然還比市價高，點解會被稱為筍盤？物業代理的解釋話現在的售價比原來業主的叫價下調了

２０％，而且業主早已聲明不到叫價不賣，現在業主願意降價，所以他認為是筍盤，我覺得物業

代理解釋是牽強了一些，或者應該是倒轉講，買家才是業主筍盤。



又有物業代理話，業主因為移民而要賣樓，所以應該是筍盤，我看又未必，因為現在移民的

人，大多數唔會賣樓，只不過是替他們搞移民的代理行自以為是，順便將他們的單位賣走，業主

甚至唔知道物業代理替他賣樓，所以，就算俾高過市價都未必可以買到，因移民而出現的筍盤是

似真實假，無謂浪費時間。



真正的筍盤，不在於價錢，而是品質，如果有一些高樓層，方向甚佳，地點又好的樓宇，即

使比市價略貴，都是筍盤，因為擁有那些優質物業的人一般都有幾個單位，除非迫不得已，否則

都唔會賣走手上最優質的單位，所以，千祈唔好以樓價作為筍盤的定義，任何時候，不容易買到

的優質樓宇才是筍盤。 《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

