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即市新聞

15/11/2019 18:08

《權證紅盤－朱紅》阿里巴巴本月２６日上市，資金流入港交所購

　　《權證紅盤》市場仍然關注中美貿易商談的進展，《金融時報》報道指美方希望中方有更多
的讓步，才決定減少對中國貨關稅，市場態度觀望。恆指過去五日下跌約１６００點，從
２７９００點附近，跌回最低２６２００點，大市成交額也減少至約６００億元。
　
　　現在從恆指牛熊證街貨來分析，恆指熊證重貨區集中在２７４００－２７５００點，共約
１０００張期指合約；而恆指牛證的重貨區則集中在２５０００－２５１００點，有約７００張
期指合約。
　
　　過去一周窩輪市場第一大資金流入是恆指認證，有約６４００萬元。第二大資金流入的是港
交所（００３８８）的認購證，有約２０００萬元。第三大流入的是騰訊（００７００）的認購
證，有約１８００萬元。第四大流入的是中移動（００９４１）的認購證，有約１４００萬元。
第五大資金流入的是友邦（０１２９９）認購證，有１２００萬元。
　
　　阿里巴巴（０９９８８）從今天（１５日）至下周三（２０日）公開招股，每股招股價
１８８元，每手１００股，預計１１月２６日上市，集資約９３５億元。港交所（００３８８）
股價暫時守住５０天線２３８元附近。如看好港交所，可留意港交所認購證１８７５７，行使價
２６５﹒２元，２０２０年４月到期，實際槓桿１０倍。另外，如果看淡港交所，可留意港交所
認沽證１２６４５，行使價２２８﹒６元，明年３月到期，實際槓桿８倍。
《中銀國際股票衍生產品部董事　朱紅》

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