《權證紅盤－朱紅》阿里巴巴本月２６日上市，資金流入港交所購

《權證紅盤》市場仍然關注中美貿易商談的進展，《金融時報》報道指美方希望中方有更多

的讓步，才決定減少對中國貨關稅，市場態度觀望。恆指過去五日下跌約１６００點，從

２７９００點附近，跌回最低２６２００點，大市成交額也減少至約６００億元。



現在從恆指牛熊證街貨來分析，恆指熊證重貨區集中在２７４００－２７５００點，共約

１０００張期指合約；而恆指牛證的重貨區則集中在２５０００－２５１００點，有約７００張

期指合約。



過去一周窩輪市場第一大資金流入是恆指認證，有約６４００萬元。第二大資金流入的是港

交所（００３８８）的認購證，有約２０００萬元。第三大流入的是騰訊（００７００）的認購

證，有約１８００萬元。第四大流入的是中移動（００９４１）的認購證，有約１４００萬元。

第五大資金流入的是友邦（０１２９９）認購證，有１２００萬元。



阿里巴巴（０９９８８）從今天（１５日）至下周三（２０日）公開招股，每股招股價

１８８元，每手１００股，預計１１月２６日上市，集資約９３５億元。港交所（００３８８）

股價暫時守住５０天線２３８元附近。如看好港交所，可留意港交所認購證１８７５７，行使價

２６５﹒２元，２０２０年４月到期，實際槓桿１０倍。另外，如果看淡港交所，可留意港交所

認沽證１２６４５，行使價２２８﹒６元，明年３月到期，實際槓桿８倍。

《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

