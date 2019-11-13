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13/11/2019 10:56

【修例風暴】張建宗：特區政府有決心有能力止暴制亂

　　《經濟通通訊社１３日專訊》政務司司長張建宗表示，昨日全港有３０個地區出現暴力及破
壞事件，四處縱火令道路嚴重堵塞，包括有列車被焚燒，亦有向行駛中的列車擲汽油彈，嚴重影
響市民上班、上學及出行，試圖癱瘓社會，強調政府對目前情況高度關注，呼籲市民遠離暴力事
件，同暴力說不和割席。
　　他又指，不論市民有何理念或追求，使用暴力及破壞等違法行為不會達到目的，強調做法沒
有出路，亦不會得逞，重申政府有決心、有能力可止暴制亂，會全力支持警隊果斷執法。
（ｙｗ）（ｚｚ）

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