【修例風暴】多間大學內地生獲安排離港，中大內地生乘水警船撤離

《經濟通通訊社１３日專訊》昨日警方強闖中大校園，引發大量衝突，多名學生受傷。而今

早約１０時，中大對開馬料水碼頭，一群家長與學生聚集，所有家長均說普通話，學生由水警船

接載離開。

另外，香港科技大學學生會研究生學會微訊公眾號「火鳥ＰＧ圈」亦有通告指，每１５分鐘

有一班接駁巴士安排學生到九龍圓方商場免費乘搭過境巴士。

根據消息，中大、城大及科大等就讀的內地生大部分已獲中方及共青團等協助離港。網上亦

流傳接走內地生的對話截圖，寫著「中聯辦的意思是，能走都走」。（ｊｏ）

