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即市新聞

13/11/2019 15:07

【修例風暴】多間大學內地生獲安排離港，中大內地生乘水警船撤離

　　《經濟通通訊社１３日專訊》昨日警方強闖中大校園，引發大量衝突，多名學生受傷。而今
早約１０時，中大對開馬料水碼頭，一群家長與學生聚集，所有家長均說普通話，學生由水警船
接載離開。
　　另外，香港科技大學學生會研究生學會微訊公眾號「火鳥ＰＧ圈」亦有通告指，每１５分鐘
有一班接駁巴士安排學生到九龍圓方商場免費乘搭過境巴士。
　　根據消息，中大、城大及科大等就讀的內地生大部分已獲中方及共青團等協助離港。網上亦
流傳接走內地生的對話截圖，寫著「中聯辦的意思是，能走都走」。（ｊｏ）

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