【企業盈喜】進昇（０１５８１）料中期淨溢利最多２００萬元

《經濟通通訊社１３日專訊》進昇集團（０１５８１）預期截至９月３０日止中期淨溢利乎

５０萬元至２００萬元，而去年同期虧損約３０８０萬元。

該集團指轉虧為盈主因本港部分基礎設施及填海工程於期內開始，令建築機械租賃收益大增

，而優化挖掘機及內運泥車等機群提高利潤率，加上更多工程由自身人力及機械進行，並非分包

給第三方，令成本控制更佳。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

