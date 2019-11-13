《日入而息》騰訊第三季度純利符預期，領展每手單位拆至１００

《今天重點》﹡騰訊第三季度非通用會計準則純利按年升２４％，符市場預期

﹡啟德第４Ａ區２號地１５９﹒５億批予中海外恆地財團

﹡領展中期可分派收入３０億，按年增約７﹒５％，派１４１﹒４７仙，每手

賣單位將由５００改為１００個基金單位。

﹡國泰１０月載客人次按年下跌７％，預計下半年財務表現大為遜色

﹡傳阿里巴巴希望今次香港上市股價定價區間在每股１８０美元左右，將於下

星期確定。若按照此前阿里股價１拆８回港上市計算，股價約每股１６７港

元。

﹡教育局宣布，全港學校明日停課以策安全





《即日市況》﹡本港社會事件升溫，港股全日挫４９３報２６５７１，見一個月低



《深滬股市》﹡滬綜指二千九失而復得收跌０﹒３３％，深成指微升



《美元匯價》﹡關注美彈劾調查公聽會，或引起市場避險情緒；歐元最新報１﹒１０１３╱

１４，日圓最新報１０８﹒９３╱９４



《公司業績》﹡百濟神州（０６１６０）第三季淨虧損擴大至３．０７億美元

﹡勝捷企業（０６０９０）第三季純利同比升２１％

﹡鷹美（０２３６８）中期純利升５７％至１﹒５９億元，息２０仙

﹡領展（００８２３）中期可分派收入３０億增８％派１４１﹒４７仙，拆細

每手１００

﹡雅各臣（０２６３３）料中期純利按年增加逾３０％

﹡金源米業（００６７７）料中期扭虧為盈

﹡富智康（０２０３８）第三季營業收入４１﹒６億美元，按年升

１５﹒７５％



《公司資訊》﹡裕田中國（００３１３）法院撤銷呈請人對公司提出的清盤呈請

﹡領展（００８２３）持續尋求提升資產機會，目標投資回報達雙位數；領展

中期續租租金平均加幅為１８﹒１％，零售租金增加８﹒９％

﹡內媒指阿里巴巴每股定價約１６７港元

﹡中國飛鶴（０６１８６）首掛收報７﹒４４元，低招股價不足１％

﹡利華控股（０１３４６）今日首掛低收兩成七，每手蝕９２０元

﹡ＳＰＲＯＣＯＭＭ（０１４０１）收報０﹒６２元，高招股價逾兩成四

﹡ＨＯＭＥ ＣＯＮＴＲＯＬ（０１７４７）暗盤平開，報１﹒０２元

﹡萬亞企業（０８１７３）暗盤開報０﹒１９元，平招股價

﹡旅橙文化（０８６２７）暗盤低開逾５％，現倒升近一成

﹡國泰（００２９３）１０月載客人次按年下跌７％，預計下半年財務表現大

為遜色

﹡嘉里建設（００６８３）續租嘉里中心部分樓層，為期三年

﹡華立大學（０１７５６）明天招股，入場費約３２９２﹒８５元

﹡億達中國（０３６３９）１０月份合約銷售額按年跌６６﹒５％

﹡長實集團（０１１１３）否認警務處處長盧偉聰加入李嘉誠旗下公司傳言



《國企紅籌》﹡首都機場（００６９４）１０月份旅客吞吐量按年減少３﹒４％

﹡中電信（００７２８）表示法蘭克褔北翼數據中心服務正式啓動



《神州民企》﹡安踏體育（０２０２０）近１２億元售Ａｍｅｒ逾５％股權

﹡紫金礦業（０２８９９）增發逾２３億股Ａ股，集資約８０億人幣

﹡恆大（０３３３３）任澤平稱要改革穩增長，財政政策優於貨幣政策



《中國要聞》﹡天貓回應「雙１１」數據做假：造謠要負法律責任

﹡小鵬汽車表示Ｃ輪融資４億美金，獲小米戰略投資

﹡工信部就１４６號段碼號使用不規範問題約談中國聯通

﹡銀保監表示三季度末商業銀行不良貸款率增至１﹒８６％

﹡蔚來汽車子公司被列入經營異常目錄；蔚來回應子公司被列入經營異常目錄

：尚未正式運營

﹡多部委發指導意見指２０５０年全面建成世界一流港口

﹡財政部調整完善財政專項扶貧資金績效評價指標

﹡國稅總局表示跨境電商企業所得率統一按照４％執行

﹡李禮輝稱人行數字貨幣或僅限替代Ｍ０採用並行技術路線

﹡胡潤發布人工智能產業知識產權發展白皮書

﹡銀保監指前三季保險涉嫌違法投訴同比增６８％

﹡【大灣區】大灣區國際能源交易中心啟動，前期以現貨交易為主

﹡人行澄清指未發行法定數字貨幣，未授權平台進行交易

﹡特斯拉獲工信部量產許可

﹡人幣即期收跌１３２點報７﹒０１６０，創逾一周新低



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒５％，報１１４６７﹒８３點

﹡國台辦稱前三季台商在大陸投資實際金額同比增近四成



《其他消息》﹡深股通額度全日用５﹒５３億元，陸股通連續兩日淨流出；滬股通額度全日

流走１２億元，陸股通淨流出逾１７億元

﹡ＨＢＯ前行政總裁長或為蘋果公司製作原創節目

﹡東芝第二季經營溢利４４２﹒３億日圓，創兩年新高

﹡中原表示ＣＳＩ跌至５２﹒３５點，重返好淡分界區間

﹡美外交官表示美國與新加坡就使用華為設備問題進行對話

﹡鮑威爾就經濟前景發表證詞，金磚國年度峰會舉行

﹡「香港智慧城市展館」高交會設立，展示港物聯網及金融科技等服務



《修例風暴》﹡教育局表示學生家長可視乎情況決定子女是否上學；教育局表示全港學校明

日停課

﹡海洋公園今日只提供有限度設施

﹡李家超稱香港沒有法外之地，大學不應滋生暴力

﹡張建宗稱特區政府有決心有能力止暴制亂

﹡銀行公會表示各區因交通情況有部份銀行分行要暫停營業

﹡華僑永亨銀行９家分行暫停服務

﹡大新８間分行及工銀亞洲６家網點今天暫停服務

﹡多間大行向員工發安全提示，籲靈活安排或遠程工作

﹡賽馬會宣布取消今晚夜馬賽事

﹡楊潤雄稱今早非因颱風影響交通，應由家長按情況決定

﹡樹仁大學宣布延遲原訂於下周舉行的第４５屆畢業典禮

﹡立法會會議暫停，李家超離開會議廳遇民主派議員抗議

﹡六大宗教領袖關注示威暴力升級，指警方執法亦應克制

﹡區議員趙家賢左耳耳廓接駁手術失敗，耳廓需移除

﹡多間大學內地生獲安排離港，中大內地生乘水警船撤離；多間大學周四停課

，浸大本學期餘下課堂暫停當面授課

﹡理工大學將取消本周所有課堂

﹡耿爽稱中方勸美停止推動審議涉港法案，停止支持暴力

﹡香港暴力愈演愈烈，中國官媒批評抗議活動措辭升級

﹡警方表示昨日拘捕１４２人，共發射１５６７發催淚彈；昨日在中大的行動

只為保護吐露港公路行車安全



（ｚｚ）

