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即市新聞

14/11/2019 07:46

《日出而作》鮑威爾唱好經濟，道指升９２點破頂，歐洲主要股市跌

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７７８３．５９　升　　９２．１０點╱０．３３％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３０９４．０４　升　　　２．２０點╱０．０７％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８４８２．１０　跌　　　３．９９點╱０．０５％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３５１．２１　跌　　１４．２３點╱０．１９％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３２３０．０７　跌　　５３．４４點╱０．４０％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５９０７．０９　跌　　１２．６６點╱０．２１％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：３７ａｍ美元兌日圓１０８．８１，歐元兌美元１．１０１２

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