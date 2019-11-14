《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７７８３．５９ 升 ９２．１０點╱０．３３％
標普５００ ３０９４．０４ 升 ２．２０點╱０．０７％
納斯達克 ８４８２．１０ 跌 ３．９９點╱０．０５％
倫敦富時１００ ７３５１．２１ 跌 １４．２３點╱０．１９％
法蘭克福ＤＡＸ １３２３０．０７ 跌 ５３．４４點╱０．４０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９０７．０９ 跌 １２．６６點╱０．２１％
﹡香港時間７：３７ａｍ美元兌日圓１０８．８１，歐元兌美元１．１０１２
14/11/2019 07:46
《日出而作》鮑威爾唱好經濟，道指升９２點破頂，歐洲主要股市跌
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７７８３．５９ 升 ９２．１０點╱０．３３％
標普５００ ３０９４．０４ 升 ２．２０點╱０．０７％
納斯達克 ８４８２．１０ 跌 ３．９９點╱０．０５％
倫敦富時１００ ７３５１．２１ 跌 １４．２３點╱０．１９％
法蘭克福ＤＡＸ １３２３０．０７ 跌 ５３．４４點╱０．４０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５９０７．０９ 跌 １２．６６點╱０．２１％
﹡香港時間７：３７ａｍ美元兌日圓１０８．８１，歐元兌美元１．１０１２
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