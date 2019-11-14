《國金與投資－曾廣標》大灣區內置業須知

《國金與投資》香港社會動盪之際，中央開綠燈方便港人到大灣區內地城鎮置業和發展，特

區政府也依此公布了１６項惠民措施，重點在於港人在大灣區內地城市購置業不再需要居住及社

保年限，及能與內地居民享受同等的待遇，此舉有助於部分港人在內地居住在港上班，及退休後

到內地養老或享有第二家園。新政策對於不抗拒內地的港人會有頗大的吸引力，有助於內地樓盤

向港人推售。不過，要解決香港青年人的置業困難，則由於很多青年不接受內地，暫時也不會有

大的吸引力，因此，大灣區內地民眾也無需要害怕會有大批港人搶高當地樓價。



＊一小時生活圈開支仍大＊



過去港深樓價有大段距離，早就有一些在港上班的港人遷居深圳，不過，隨著深圳樓價亦大

幅上升，在臨港深圳地區的港人新置業者已大幅減少，因此，就算不需要居住及社保年限，今後

到深圳市區置業的港人亦不會多，有意置業的港人，大多只會打二、三線城市的主意。



香港高鐵段及港珠澳大橋通車，使到一小時生活圈成為事實，但也要留意，珠海的樓價亦不

算平宜，而高鐵的車費比較高，在港上班者遷居後不會很著數，較適合在工作上要常來往中港兩

地的港人。



＊內地投資樓房不合時宜＊



退休後一家大細移居內地的港人亦不會多，雖然樓價及生活費用相對較平宜，但香港的設備

和方便始終領先一籌，除非大灣區各地的方便程度逐漸向港澳看齊，這對港人家庭才有大的吸引

力。



至於在大灣區內買房投資，則內地近期嚴打樓市炒風，樓價已穩定下來，而租金回報普遍偏

低，現階段亦非理想的投資之地。



＊開放港資醫療利退休人士＊



因此，最能吸引的還是想擁有第二家園以及退休人士，在港的居住面積大多細小，而若在大

灣區二、三線城市置業，呎價頂多為２、３千元，以較低的價錢便可買到較大的住房，既可長住

退休，亦可作為渡假休閑之用。



退休人士最關注的會是內地醫療設備問題，新政策包括容許港資醫療機構，使用已在香港註

冊的藥物及醫療儀器，現時已有港資醫院在大灣區開業，相信今後港資醫院和診所會陸續增加，

這將使到打算移居或作為第二家園的退休港人更加安心。



＊一千呎廉價單位有何選擇？＊



那麼，有哪些相對較平宜的樓盤可供選擇呢？這還要看本身的財政預算，若準備花接近

３００萬元買一個千呎單位，我會介紹東莞與深圳比鄰的「臨深片區」，那裏離開位於福田的港

資醫院只有大約３０至４５分鐘車程。



更平宜的可考慮惠州大亞灣的大型臨海屋苑，百餘萬元便可買一個千呎單位，距離深圳也只

是一個多小時車程，同時個別大型屋苑本身亦有港資醫療服務，其他配套設備亦很足夠。



此外，類似的價位也可考慮在中山置業，宜選擇鄰近「深中大道」的區域，這條大橋將使中

山與深圳連接，在三、四年後落成，中山的交通將變得更加方便，而現時中山已有快速小輪連接

香港的碼頭，也可間接使用港珠澳大橋。



在香港，可能一世人都買不起千呎的單位，而在大灣區城鎮，１００餘萬元起便有交易，可

供選擇的樓盤亦有很多。



＊罝業宜買上市發展商現樓＊



在內地置業以買入現樓或接近完工的樓盤為佳，應該先實地參觀，了解屋苑的質量、環境和

配套，以及未來的交通發展等。同時，也要留意發展商的聲譽，當然以上市的大型發展商最佳，

至於中小型發展商，也應選上市公司（無論在香港或內地上市），這會較有保障。反之，若買入

不見經傳的樓花，一旦變成爛尾樓，貪便宜便會變成大輸家，這是在內地買樓的最大風險，必須

謹記！《資深評論員 曾廣標》

