《行內行外－梁崇讓》香港成了葛咸城（罪惡之都）？

《行內行外》香港人力資源管理學會曾於今年８－９月作出訪問，得出結果竟然有一半機構

願意明年加薪３％，在周一，人力資源顧問ＥＣＡ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ發表最新的（

薪酬趨勢調查）報告，預計香港僱員的薪酬於明年的名義升幅為４％，而扣除２﹒６％的預期通

脹率後，平均實質薪酬增幅為１﹒４％，較今年的１％還上升０﹒４％，這些薪酬報告，今時今

日的香港打工仔還會相信嗎？



＊企業困難可加薪？＊



料當時大部分公司都估不到，黑衣人的示威活動竟然可持續五個月至今，這對香港造成了前

所未有的破壞，而且暴亂仍未有停止跡象。日前政府宣布香港經濟已進入技術性衰退，因此估計

現時大部分打工仔覺得公司不裁員或不減薪已是不錯了，期望老闆明年加薪似乎已成奢望。有數

據顯示１０月份日經香港採購經理指數（ＰＭＩ）跌至１１年最差水準，有經濟學者估計，農曆

新年前本港可能有超過３％中小型企業倒閉，即有過萬間公司將結束營業，是否真有這麼嚴重？

三個月過後便知分曉，如成事實，打工仔明年何來可以加薪？



企業經營困難，銀行對中小企貸款不但沒有放寬，反會趨向謹慎，直接的做法就是收緊信貸

、降低備用信貸額、提高貸款利息、增加抵押品和縮短貸款年期等，任何做法都變相增加了企業

融資成本和經營壓力。對於上市公司而言，證券公司本是另一可提供借貸的管道，但由於有關當

局同樣收緊現時證券公司向上市公司的借貸活動條件，變相收窄這批上市公司的借貸管道和提高

成本，現時香港經濟正處於水深火熱之中，這明顯是對上市公司和證券公司踩多一腳，行業荊棘

滿途。



＊黑衣人變本加厲＊



毫無疑問，以當前情況觀察，蒙面黑衣人無懼「禁蒙面法」，甚至更變本加厲去進一步對社

會破壞，經濟數據顯示，蒙面黑衣人攬炒行動初步成功，但歷史告訴我們，羅馬帝國並非一朝一

夕建立而成的，但摧毀則是瞬息之間；昔日曾顯赫輝煌一時的威尼斯、鹿特丹、底特律、伯明罕

等城市現已鮮人提及，更有人認為香港將成為另一個貝魯特。如繼續放任蒙面黑衣人對香港的肆

意破壞，往日的東方之珠、購物天堂、法治之都、安全城市、禮貌之城等等的雅號，通通都隨暴

亂橫行毀於一旦，漸漸地消失在人們的記憶中。



雖然今時今日周一至周五早上大家仍可看見上班上學的市民們，熙來攘往，摩肩接踵在街頭

走動，但放工後同事和朋友之間的聚會已不復見，如今上班族放工後都急急趕回家，但在家並不

代表安寧，尤其是家庭成員政見不同，更甚導致吵架和彼此關係疏離，這次社會暴亂的矛盾太極

端，沒有任何商量緩和的餘地，故造成社會巨大撕裂。從歷史的角度看問題，這種運動和事端，

不會給社會帶來進步，只會破壞團結，製造矛盾和仇恨，這種親者痛、仇者快的事，對香港和中

國都是有百害而無一利的。五個月來電視畫面時刻充斥著暴力新聞，警察和記者以往和睦合作的

關係已大不如前，也曾因各自立場鬧得不歡而散，這次大是大非的時局，真令市民大眾感到困擾

不已。



＊香港變罪惡之城？＊



今次暴亂蒙面黑衣人破壞的主要目標，是地鐵（０００６６）和中資機構及曾公開表示支持

香港警察的企業。這種破壞社會的情況，每逢周末、日尤為嚴重，現今香港的街道上出現了不少

奇景，昔日美麗香港的風貌被毀了，社區各處貼滿或噴塗了各式各樣侮辱政府官員和政敵的口號

和宣傳字句；有些地方還擺設了祭壇，成為參選區議員候選人被咒罵的道具，有關當局對此未能

全力一一打擊，著實令人失望。很多商舖為了保護店舖門面，很多目標被打砸的銀行和店舖皆加

建了防護板，四面銅牆鐵壁，踏入銀行有如要進入城門堡壘；相反非中資銀行或機構卻可中門大

開，顧客出入方便，毫無丁點威脅，試想我們生活在中國的地方－香港，出現這種情景真是不敢

想像，還以為身處在非中國國土發生了「排華」運動！



至於大學校園，本乃學術研究之地，現今卻變成了政治鬥爭場所，畢業典禮變成「羞辱無禮

」，尊師重道變成「尊蒙重暴」，真是令人痛心。大學校長也沒有盡責規勸學生明是非、講道理

，為了息事寧人，不堅持原則，隨波逐流，顛倒黑白，怪不得早前首席法官也開腔說話了。有市

民慨嘆現時香港有如蝙蝠俠小說中的葛咸城（Ｇｏｔｈａｍ），即罪惡之城，只是沒有黑夜之神

－蝙蝠俠（Ｂａｔｍａｎ）眷顧，到處都是蒙面黑衣人，街上出現如獨行俠牛仔時代般的「私了

」，他們不是以單對單俠義式的「私了」，而是圍毆方式解決，經常數十人圍一人暴打至頭破血

流，死去活來方肯罷休，這就是現今香港社會所追求的民主、自由、人權的新思維嗎？



＊證監限制通知書，未能保障投資者＊



後記：政府放寬置業規限，其沒有真正解決窮人上樓住屋的問題，反之備受批評，並斥責這

種做法只是幫助地產商大傾銷，也令廣大市民還有剩餘的購買力也押注在樓房上，日後如遇經濟

和樓市逆轉，失業率上升，維持生活的穀種也轉成了磚頭，到時如出現重大的經濟危機，真不知

普羅市民如何面對和應付？



金融市場方面，上市公司中國鼎益豐（００６１２）為避免被除牌，傳出已入稟香港高等法

院申請司法覆核，其理據是因當時停牌全是證監會的要求，而現時已停牌了一段時間，證監會也

沒有作出起訴或公開調查結果，如無了期地拖下去，隨時有被拖死而無法復牌。另有１９間證券

公司因證監會發出限制通知書，凍結對涉嫌操控市場活動客戶的資產，也認為這種做法對保障散

戶投資者沒有幫助，成效不大，以上觀點是否有其道理？乃留待大家探究了！只是現在香港幾變

成了葛咸城？中小企業已成犧牲品，為何金融業的有關當局仍不肯手下留情？？《香港證券及期

貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

