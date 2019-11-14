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14/11/2019 09:09

【ＩＰＯ反應】鵬飛（３３４８）超購近２７倍上限１﹒５８元定價

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國鵬飛（０３３４８）公布招股結果，公開發售接獲共
１３１３４份有效申請，認購近３﹒４７億股，超額認購約２６﹒７２倍，每股發售價１﹒５８
元，為招股價範圍（１﹒０５至１﹒５８元）之上限。每手２０００股計，認購１５手穩奪一手
，一手中籤率５０％，明日（１５日）上市
　　國際發售亦獲輕微超額認購約０﹒０８倍，１３名承配人獲配發兩手或以下買賣單位股份，
相當於國際發售項下承配人總數約１１﹒１％。１１名承配人獲配發一手買賣單位股份，相當於
約９﹒４％。
　　基石投資者方面，中國高速傳動、蘇中建設、ＰｅａｋＨｏｌｄｉｎｇ各自認購
１８９８﹒６萬股、１４１１萬股及１８３５﹒４萬股，分別佔股份發售項下初步可供認購的發
售股份總數的約１５﹒１９％、１１﹒２９％及１４﹒６８％。
　　公司預期超額配股權將不獲行使，且將不會有任何借股協議以供涵蓋超額分配。
　　公司集資所得約７８﹒７％用於投資一個生產具備最新焙燒及熱解技術的回轉窰項目；約７
％用於提高回轉窰及粉磨設備系統生產產品的產能及效率；約６﹒８％用於研發具備最新之焙燒
及熱解技術的回轉窰；約３﹒５％用於市場推廣活動；以及約４％用於營運資金。（ａｌ）

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