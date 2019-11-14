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即市新聞

14/11/2019 09:05

《專家之言－李偉傑》港股處於短期上升通道中，２５９００見支持

　　《專家之言》中美貿易會談在一片看好聲中，再次遇暗湧，在之前預料在１０月會面簽訂協
議，改期至１１月，現時最新亦有傳會面日期將推遲到１２月。現時雙方膠着問題是中方要求取
消關稅才能達成初步協議，美方則要求要對美國有利的協議才會簽署，消息拖累港股本周急轉直
下，加上本港社會事件加劇，亦加速恆指調整速度。

＊只要中美貿談未破裂，兩國仍有望達成初步協議＊

　　然而，雙方問題再次在於有雞先，或有蛋先的傳統迷思，雖則雙方仍對協議進行角力，但至
少早前的１３次高級別貿易會談亦總算有點進展，在中美兩個大國牽連到幾千億美元的貿易來往
，過去亦出現多次貿易會談及１３次的高級別貿易會談，辦法總比困難多，會談、見面、了解才
有機會化解矛盾，希望相同的做法能世界通行。
　　雖然內外負面消息夾擊，但港股仍維持在八月開始至今的短期上升通道之內，通道頂部在
２８０００點，底部現時在２５９００點，港股在上周接近上升通道頂部後回吐，只要中美貿易
談判未到破裂階段的話，短暫預料在２５９００點水平會開始出現較明顯支持，估計美國總統特
朗普在今年年底前，仍有望達成初步協議，因預計明年總統大選爭需要爭取選舉票數的話，亦需
要預早部署，因為１２月尾聖誕節，之後一月尾農曆新年，萬一再拖長，不利選票進程，而假若
能達成初步協議，可舒緩內地經濟下行壓力，相信可利好中資股表現，為港股帶來反彈機會。
（筆者為證監會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

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