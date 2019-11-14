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即市新聞

14/11/2019 09:19

《專家之言－黃德几》嘉里物流（００６３６）有待整固再上

　　《專家之言》嘉里物流（００６３６）主要從事提供物流、貨運及貨倉租賃及經營服務，為
國際大型第三方物流服務供應商。美國總統特朗普表示，中美貿易磋商接近達成第一階段協議，
惟若果中美短期內未能達成協議，將大幅調高對中國的關稅，令市場憂慮中美關係。集團的客戶
轉為採取防禦性策略，或對集團業務帶來利淡影響。

＊半年核心純利微跌４％至６﹒６９億元＊

　　２０１９年上半年，集團的營業額按年增長１３％至１９８﹒１億元，純利增長１９４％至
２７﹒９億元；若扣除出售香港兩間貨倉之收益１９﹒５８億元，核心純利按年輕跌４％至
６﹒６９億元，而核心經營溢利增加９％至１３﹒３億元。期內，綜合物流業務的分部溢利
１１﹒６２億元，按年上升５％；際貨運業務的分部溢利，按年增加２２％至２﹒８８億元。
　　今年６月底，集團設有７０００萬平方呎佔地和設施，自置營運車輛超過１萬架。集團正提
升設施組合，位於武漢的物流中心已在今年第二季落成。繼台灣新市區的１５﹒４萬平方呎轉運
中心，位於觀音區的４３萬平方呎物流中心預計於今年第四季落成。另外，泰國Ｋｅｒｒｙ　
Ｂａｎｇｎａ　Ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ　Ｃｅｎｔｒｅ第三期興建工程，計劃明年第一季完成。

＊候低１２﹒２元吸納，阻力１３﹒５元＊

　　另外，集團計劃擴展業務組合，以及其他輕資產方向。今年５月，集團成為ｉｌｌｙ　
ｃａｆｆｅ全線產品的港澳獨家經銷商，拓展咖啡貿易業務。同時，集團擴大在醫藥及食品冷鏈
服務範圍，以發展新興行業。隨著電子商貿越趨普及，集團將進一步作策略性部署，尤其內地出
口及亞洲區內電子商貿發展，並在今年６月與西班牙國家郵政Ｓｏｃｉｅｄａｄ　
Ｅｓｔａｔａｌ　Ｃｏｒｒｅｏｓ　ｙ　Ｔｅｌｅｇｒａｆｏｓ　ＳＡ　Ｓ﹒Ｍ﹒Ｅ﹒組成合資
企業，以補捉中國電子商貿出口商機。
　　今年６月底，集團的資產負債比率為３６﹒７％，較２０１８年１２月底的４５﹒７％下跌
９個百分點。期末，集團之未動用銀行貸款及透支信貸總額為９６﹒９３億元，可用於為重大資
本開支撥付資金；倘有需要，集團亦將在可能情況下繼續獲取融資。
　　走勢上，１１月４日高見１３﹒５元遇阻回落，形成下降軌，失守各主要平均線，ＳＴＣ％
Ｋ續走低於％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距擴大，短線走勢有待改善，宜候低１２﹒２元吸納，反彈阻
力１３﹒５元，不跌穿１１﹒８元續持有。《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》
（筆者為證監會持牌人士，無持有上述股份）

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