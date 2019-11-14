裕元（００５５１）九個月純利２﹒２９億美元按年升１２﹒２％

《經濟通通訊社１４日專訊》裕元集團（００５５１）公布，截至今年９月底止首９個月純

利２﹒２９億元（美元．下同），按年升１２﹒２％。

期內，營業收入７５﹒２億元增加５﹒１％，毛利增長４﹒５％至１８﹒６７億元，主要受

到全球運動服裝的強勁銷售增長勢頭帶動，而受惠於銷售提升及中國運動用品零售市場的健康發

展，使得零售附屬公司寶勝對增長之貢獻亦有所增加。（ｓｋ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

