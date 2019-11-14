《經濟通通訊社１４日專訊》裕元集團（００５５１）公布，截至今年９月底止首９個月純
利２﹒２９億元（美元．下同），按年升１２﹒２％。
期內，營業收入７５﹒２億元增加５﹒１％，毛利增長４﹒５％至１８﹒６７億元，主要受
到全球運動服裝的強勁銷售增長勢頭帶動，而受惠於銷售提升及中國運動用品零售市場的健康發
展，使得零售附屬公司寶勝對增長之貢獻亦有所增加。（ｓｋ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
14/11/2019 08:30
裕元（００５５１）九個月純利２﹒２９億美元按年升１２﹒２％
《經濟通通訊社１４日專訊》裕元集團（００５５１）公布，截至今年９月底止首９個月純
利２﹒２９億元（美元．下同），按年升１２﹒２％。
期內，營業收入７５﹒２億元增加５﹒１％，毛利增長４﹒５％至１８﹒６７億元，主要受
到全球運動服裝的強勁銷售增長勢頭帶動，而受惠於銷售提升及中國運動用品零售市場的健康發
展，使得零售附屬公司寶勝對增長之貢獻亦有所增加。（ｓｋ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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