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即市新聞

14/11/2019 09:21

港股低開１２７點報２６４４４點，國指跌３１點

　　《經濟通通訊社１４日專訊》本港持續爆發示威衝突，隔晚政府官員漏夜開會商討策略，投
資者憂慮本港政局將更加惡化。港股方面，騰訊（００７００）昨日收市後公布第三季純利跌一
成三，遜市場預期，隨後大行摩通削其目標價，騰訊今早地開２﹒３％，為開市表現最差之藍籌
。另外，本地示威活動持續拖累地產股氣氛，九置（０１９９７）、新世界（０００１７）低開
約１％。
　　恆生指數報２６４４４點，跌１２７點或跌０﹒４８％，主板成交１４﹒４６億元。國企指
數報１０４８７點，跌３１點或跌０﹒３０％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒６％，報５７﹒９元；港交所（００３８８）
跌０﹒６６％，報２４０﹒６元；騰訊（００７００）跌２﹒２６％，報３２０元；中移動
（００９４１）跌０﹒５７％，報６１﹒３元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒０３％，報
７６﹒９５元。

　　恆指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股（００７００）　３２０﹒００元　　　跌２﹒２６％
　　太古Ａ　（０００１９）　　６８﹒６０元　　　跌１﹒５１％
　　九倉置業（０１９９７）　　４１﹒７５元　　　跌１﹒１８％
　　友邦保險（０１２９９）　　７６﹒９５元　　　跌１﹒０３％
　　交通銀行（０３３２８）　　　５﹒２２元　　　跌０﹒９５％

　　港鐵公司（０００６６）　　４２﹒８０元　　　跌０﹒９３％
　　恆生銀行（０００１１）　１６１﹒００元　　　跌０﹒９２％
　　萬洲國際（００２８８）　　　８﹒４０元　　　跌０﹒８３％
　　吉利汽車（００１７５）　　１４﹒５０元　　　跌０﹒８２％
　　新世界　（０００１７）　　１０﹒３８元　　　跌０﹒７６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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