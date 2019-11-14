《盤後部署》政局不穩影響投資氣氛，港股短期或下試２６０００

《經濟通通訊社１４日專訊》本港局勢持續不穩，加上騰訊（００７００）季績遜預期，拖

累港股低開１２７點，報２６４４４點，未幾一度最多倒升３５點，至２６６０６點，為全日最

高位。其後，內地公布多項１０月經濟數據，其中，１０月工業增加值增４﹒７％遜預期；首十

個月固定資產投資增５﹒２％同樣低於預期，拖累恆指掉頭向下，

午後騰訊及友邦（０１２９９）等重磅股跌幅有所擴大，加上內銀股全線受壓，恆指於收市

前最多蒸發３６７點，低見２６６０５點，最終收報２６３２３點，跌２４７點或跌

０﹒９３％，主板成交７４４﹒５４億元，按日減少５﹒９％。國指收報１０４２７點，跌９１

點或跌０﹒８７％。

Ａ股兩市無太大變動，上證綜指收報２９０９點，升４點或升０﹒１６％。深成指收報

９７４６點，升５８點或升０﹒６１％。兩市成交合共３８７８億人幣，按日增７﹒９％。



＊鮑威爾稱現時貨幣政策符合現實，今年再減息機會微＊



隔晚（１３日）聯儲局主席鮑威爾在聯合經濟委員會（Ｊｏｉｎｔ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ

Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）發表證詞，表示由於經濟持續擴張，聯儲局短期內不太可能調整利率。他

又認為美國經濟保持增長及勞動市場仍強勁，通脹亦接近２％目標，但依然要面對海外疲軟、貿

易緊張及低通脹的挑戰。另外，他又指負利率是不合適，因為會限制貨幣政策支持經濟發展的能

力。

昨日美國公布的十月通脹略高於預期，月初公布的非農新增職位數據同樣勝預期，或反映美

國經濟仍處於溫和擴張。據利率期貨市場數據顯示，下月減息的機率僅７﹒７％，而明年一月的

減息機率亦只有２４﹒１％，加上聯儲局年內已連續減息三次，又同時於今年九月重啟回購，因

此預料聯儲局今年不會再減息，港股短期內應難再炒作減息因素。



＊中美於農產品及技術轉移見分歧，兩國貿談再現暗湧＊



中美貿易談判再起波瀾，雖然美國總統特朗普早前指中美兩國談判有進展，但

《華爾街日報》引述消息人士指，兩國在農產品採購及技術轉移等問題意見分歧。特朗普早前稱

，中國已同意每年購買５００億美元的美國大豆及豬肉等農產品，作為達成首階段貿易協議條款

之一，惟中國不希望把採購數字確實記錄於協議文本當中，不想協議讓外界看起來一面倒對美國

有利。中國同時希望若兩國關係轉差中國可隨時停止採購。此外，中國亦反對美國在技術轉移限

制上採用比以往更強硬的執法為達成貿議的條件，反映兩國要簽訂首階段貿易協議仍困難重重，

從而影響港股表現。



＊不明朗氣氛籠罩市場，港股或需回補十月初上升裂口＊



本港連續多日發起示威活動，進一步影響投資氣氛，恆指本周累挫１３２７點，連續兩日創

一個月低。若然中美方面沒有更好的消息傳出，料恆指會延續跌?。技術上，恆指ＭＡＣＤ的快

線於本周二（１２日）跌穿慢線後跌勢明顯加劇，而ＳＴＣ的Ｋ線及Ｄ線有向下尋底的跡象，加

上市場憂慮港府會透過緊急法實施宵禁以制衡示威活動，港股恐會進一步下試，若未能守穩二萬

六心理關口，預料會向下回補十月初闊約１６６點的上升裂口，暫以該裂口底部約２５８０９點

作第二支持。

另外，騰訊季績差過預期，眾多大行削其目標價，績後挫逾２％，反拖累恆指蒸發逾８０點

。明日，另一科技龍頭阿里巴巴開始在港招股，對騰訊業績失望的投資者或會將資金轉向阿里，

相信會進一步削弱騰訊，在凍資的情況下料會令成交進一步收縮。（ｋｓ，ｆｚ）

