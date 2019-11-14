【貿易開戰】特朗普威脅提高中國商品關稅，傳農產品採購問題遇阻

《經濟通通訊社１４日專訊》美國總統特朗普威脅稱，如果美中不能達成貿易協議，美國將

提高對中國商品的關稅。

特朗普稱，接近與中國達成貿易協議，但拒絕透露細節，並警告稱如果中國不與美國達成協

議，他將非常大幅度地提高中國商品關稅。

另外，據外電報道，中美貿易談判在農產品採購問題上遇到阻礙，中國不希望達成一項看起

來單方面有利於美國的協議。

報道引述中國官員指，如果談判情況再次惡化，中方隨時可以停止採購。（ｍｎ）

