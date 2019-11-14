《經濟通通訊社１４日專訊》歐洲理事會主席圖斯克表示，當英國離開歐盟後，將會喪失對
國際事務的影響力，成為一個二流角色。
圖斯克表示，歐洲只有團結一致才能夠應對中國，並在世界舞台上發揮實際影響力，但一直
以來聽到有脫歐派人士稱希望能脫離歐盟，才能讓英國變得真正偉大；不過事實正好相反，英國
只有成為歐洲的一部分，才能扮演全球性的角色，歐洲只有團結，才有辦法同心協力面對世界強
權。
他續指，英國脫歐後將會變成局外人，變成二流角色，在印度、新西蘭、澳洲、加拿大與南
非都聽過類似的說法。（ｍｎ）
14/11/2019 10:02
【脫歐協議】歐洲理事會主席：英國脫歐後在世界上會淪為二流角色
《經濟通通訊社１４日專訊》歐洲理事會主席圖斯克表示，當英國離開歐盟後，將會喪失對
國際事務的影響力，成為一個二流角色。
圖斯克表示，歐洲只有團結一致才能夠應對中國，並在世界舞台上發揮實際影響力，但一直
以來聽到有脫歐派人士稱希望能脫離歐盟，才能讓英國變得真正偉大；不過事實正好相反，英國
只有成為歐洲的一部分，才能扮演全球性的角色，歐洲只有團結，才有辦法同心協力面對世界強
權。
他續指，英國脫歐後將會變成局外人，變成二流角色，在印度、新西蘭、澳洲、加拿大與南
非都聽過類似的說法。（ｍｎ）
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