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14/11/2019 13:21

【通烏門】彈劾調查首場聽證會，駐烏大使：特朗普有向烏克蘭施壓

　　《經濟通通訊社１４日專訊》署任美國駐烏克蘭大使Ｗｉｌｌｉａｍ　Ｔａｙｌｏｒ出席有
關總統特朗普彈劾調查的首次電視直播聽證會，將特朗普施壓烏克蘭調查其民主黨競爭對手拜登
以謀取自身政治利益的擔憂。
　　不過今次作證沒有給出民主黨人所需要的彈藥，來支持將特朗普彈劾的理據。
　　Ｔａｙｌｏｒ指出特朗普極希望烏克蘭能調查前副總統拜登，並認為除非烏克蘭配合，否則
特朗普將扣留對烏克蘭３﹒９１億美元的安全援助。（ｍｎ）

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