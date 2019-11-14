【通烏門】彈劾調查首場聽證會，駐烏大使：特朗普有向烏克蘭施壓

《經濟通通訊社１４日專訊》署任美國駐烏克蘭大使Ｗｉｌｌｉａｍ Ｔａｙｌｏｒ出席有

關總統特朗普彈劾調查的首次電視直播聽證會，將特朗普施壓烏克蘭調查其民主黨競爭對手拜登

以謀取自身政治利益的擔憂。

不過今次作證沒有給出民主黨人所需要的彈藥，來支持將特朗普彈劾的理據。

Ｔａｙｌｏｒ指出特朗普極希望烏克蘭能調查前副總統拜登，並認為除非烏克蘭配合，否則

特朗普將扣留對烏克蘭３﹒９１億美元的安全援助。（ｍｎ）

