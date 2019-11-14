【油市博奕】油組：明年美國原油供應增長可能放慢

《經濟通通訊社１４日專訊》油組（ＯＰＥＣ）秘書長巴爾金都表示，美國明年頁岩油供應

增長可能放慢，暗示明年的油價可能意外上漲。

巴爾金都指出，到明年石油供應數據可能會被向下修正，特別是來自美國的頁岩油供應，因

部分美國頁岩油企業預期產量增幅僅有大約每日３０至４０萬桶。

他又指，沙特已向油組保證，沙特阿美上市不會影響沙特在油組的角色以及該國對減產協議

的承諾，相信油組及其盟友明年將繼續實施限產協議，而且全球經濟基本面仍強勁，增長有可能

達３％以上。（ｍｎ）

