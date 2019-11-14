  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/11/2019 16:42

《台股攻略－馮偉明》電金股同步下跌，台股失守五日線

　　《台股攻略》台股今日（１４日）開高走低，跌１７﹒４１點，收１１４５０﹒４２點，成
交量約為新台幣１３１１﹒０８億元。
　　今日電子三雄同步開高，惟台積電及大立光由升轉跌，鴻海及後亦走弱；國泰金及富邦金等
金融股同樣表現疲弱，台塑及台化雖企穩，亦無力支撐大市。眾多股份之中僅電子設備、水泥、
網通、造紙、百貨、電通及資訊收高，其中電腦周邊設備指數表現最強、升０﹒７７％，其餘均
下跌。台積電開高走低，跌０﹒１６％，收新台幣３０３﹒５元；大立光同樣開高走低，跌
１﹒１１％，收新台幣４４７０元，跌破月線；鴻海早市強勢，一度企上新台幣９１﹒４元，重
回９０元整數關口，惟午盤後沽壓出籠，終場跌０﹒４５％，收新台幣８９﹒３元。ＩＣ設計九
暘連續３日漲停作收，世紀升超過８％，茂達及類比科也有超過２％的漲幅。被動元件股方面，
國巨升５％，領軍天揚、大毅、聚鼎、華新科、奇力新收高。ＬＥＤ族群同樣表現亮眼，晶電升
超過９％，億光也升超過５％，佰鴻升超過４％，光磊、宏齊、東貝也有超過２％的漲幅。
　　新台幣連續兩日貶值，跌破月線支持，外資入市或轉趨保守，台股仍有一定壓力存在，雖然
短線指數在月線獲一定支撐，但近期下跌有量以及反彈量縮，顯示價量背離，短線難有強勢表現
，預期台股將在月線附近整理。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道14/11/2019
【QQ後續】多間券商看好騰訊手遊前景 料廣告收入將提升
FOCUS14/11/2019
【FOCUS】「短命」微彈顯增長弱勢 或倒逼央媽再減息
生財有道14/11/2019
《開市Good Morning》林家亨：騰訊回至315元才吸納
生財有道14/11/2019
【阿里上市】傳阿里集資額縮至最多134億美元 不設基石投資者
國際動態14/11/2019
威尼斯大漲潮1.87米高 至少2死
生財有道13/11/2019
盈富基金20年，1萬變3.6萬
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金