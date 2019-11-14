《台股攻略－馮偉明》電金股同步下跌，台股失守五日線

《台股攻略》台股今日（１４日）開高走低，跌１７﹒４１點，收１１４５０﹒４２點，成

交量約為新台幣１３１１﹒０８億元。

今日電子三雄同步開高，惟台積電及大立光由升轉跌，鴻海及後亦走弱；國泰金及富邦金等

金融股同樣表現疲弱，台塑及台化雖企穩，亦無力支撐大市。眾多股份之中僅電子設備、水泥、

網通、造紙、百貨、電通及資訊收高，其中電腦周邊設備指數表現最強、升０﹒７７％，其餘均

下跌。台積電開高走低，跌０﹒１６％，收新台幣３０３﹒５元；大立光同樣開高走低，跌

１﹒１１％，收新台幣４４７０元，跌破月線；鴻海早市強勢，一度企上新台幣９１﹒４元，重

回９０元整數關口，惟午盤後沽壓出籠，終場跌０﹒４５％，收新台幣８９﹒３元。ＩＣ設計九

暘連續３日漲停作收，世紀升超過８％，茂達及類比科也有超過２％的漲幅。被動元件股方面，

國巨升５％，領軍天揚、大毅、聚鼎、華新科、奇力新收高。ＬＥＤ族群同樣表現亮眼，晶電升

超過９％，億光也升超過５％，佰鴻升超過４％，光磊、宏齊、東貝也有超過２％的漲幅。

新台幣連續兩日貶值，跌破月線支持，外資入市或轉趨保守，台股仍有一定壓力存在，雖然

短線指數在月線獲一定支撐，但近期下跌有量以及反彈量縮，顯示價量背離，短線難有強勢表現

，預期台股將在月線附近整理。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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