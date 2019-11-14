【新股掛牌】ＨＯＭＥ　ＣＯＮＴＲＯＬ首掛破發，低收近一成

《經濟通通訊社１４日專訊》家居控制解決方案供應商ＨＯＭＥ ＣＯＮＴＲＯＬ

（０１７４７）今日首掛，開報０﹒９３元，較招股價１﹒０２元低８﹒８％，隨後盤中高見１

﹒０５元，低見０﹒８６元，最終收報０﹒９２元，較招股價低０﹒１元或９﹒８％。以每手２

０００股計，不計手續費，每手蝕２００元。

該股公開發售方面獲超額認購１５﹒１４倍，一手中籤率４０％，認購１０手穩中一手。（

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