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即市新聞

14/11/2019 09:29

《異動股》騰訊績後挫逾２％，遭摩通降目標價兼暫表現最差藍籌

　　《經濟通通訊社１４日專訊》騰訊（００７００）昨日收市後放榜，現價跌２﹒２６％，報
３２０元，盤中高見３２０元，穿廿天線（約３２４﹒８元），暫表現最差藍籌；成交約１８７
萬股，涉資６﹒０６億元。
　　騰訊公布截至今年９月底止三個月及九個月業績，受投資減值拖累，第三季度純利約為
２０３﹒８２億人幣，按年下跌１３％，遜市場預期；非通用會計準則（ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）純
利則按年升２４％至２４４﹒１２億人幣。而首９個月，純利約為７１７﹒２８億人幣，按年上
升１１％。
　　騰訊遭摩通削目標價，由４５０大減至４１５元，評級則維持「增持」；法巴亦同樣降其目
標價，由４１０下調至４００元，評級維持「跑贏大市」。
　　現時，恆生指數報２６４４４，跌１２７點或跌０﹒４８％，主板成交１４﹒４６億元。國
企指數報１０４８７，跌３１點或跌０﹒３０％。
　　上證綜合指數報２９０７，升２點或升０﹒０９％，成交１２﹒９７億元人民幣。
　　深證成份指數報９６８９，升２點或升０﹒０２％，成交１５﹒２７億元人民幣。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　５８﹒０５元　　　跌０﹒３４％
　　港交所　（００３８８）　　２４１﹒４０元　　　跌０﹒３３％
　　中國移動（００９４１）　　　６１﹒７５元　　　升０﹒１６％
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒２２元　　　升０﹒１６％
　　友邦保險（０１２９９）　　　７７﹒４０元　　　跌０﹒４５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｔ）

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