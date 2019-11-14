《異動股》騰訊績後挫逾２％，遭摩通降目標價兼暫表現最差藍籌

《經濟通通訊社１４日專訊》騰訊（００７００）昨日收市後放榜，現價跌２﹒２６％，報

３２０元，盤中高見３２０元，穿廿天線（約３２４﹒８元），暫表現最差藍籌；成交約１８７

萬股，涉資６﹒０６億元。

騰訊公布截至今年９月底止三個月及九個月業績，受投資減值拖累，第三季度純利約為

２０３﹒８２億人幣，按年下跌１３％，遜市場預期；非通用會計準則（ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）純

利則按年升２４％至２４４﹒１２億人幣。而首９個月，純利約為７１７﹒２８億人幣，按年上

升１１％。

騰訊遭摩通削目標價，由４５０大減至４１５元，評級則維持「增持」；法巴亦同樣降其目

標價，由４１０下調至４００元，評級維持「跑贏大市」。

現時，恆生指數報２６４４４，跌１２７點或跌０﹒４８％，主板成交１４﹒４６億元。國

企指數報１０４８７，跌３１點或跌０﹒３０％。

上證綜合指數報２９０７，升２點或升０﹒０９％，成交１２﹒９７億元人民幣。

深證成份指數報９６８９，升２點或升０﹒０２％，成交１５﹒２７億元人民幣。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ５８﹒０５元 跌０﹒３４％

港交所 （００３８８） ２４１﹒４０元 跌０﹒３３％

中國移動（００９４１） ６１﹒７５元 升０﹒１６％

建設銀行（００９３９） ６﹒２２元 升０﹒１６％

友邦保險（０１２９９） ７７﹒４０元 跌０﹒４５％

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（ｊｔ）

