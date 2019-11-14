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即市新聞

14/11/2019 09:35

《中資異動》金軟（０３８８８）逆市飆近９％，擬分拆金山雲上市

　　《經濟通通訊社１４日專訊》金山軟件（０３８８８）連開七支陰燭後，現價反彈
８﹒７７％，報２０﹒１元；成交約５９２萬股，涉資１﹒１８億元。
　　盤中高見２０﹒３元，破１０天線（１９﹒４９１元）、２０天線（１８﹒９６１元）。
　　金軟公布，正考慮可能分拆Ｋｉｎｇｓｏｆｔ　Ｃｌｏｕｄ（金山雲）上市，並於一家獲認
可證券交易所獨立上市。金山雲為公司一間非全資附屬公司，其主要從事提供雲存儲及雲計算服
務。
　　另外，公司早前公布截至今年９月底止三個月業績，期內扭虧錄得純利為３６０６﹒１萬元
人民幣，去年同期錄得虧損約５９２５﹒８萬元人民幣。
　　現時，恆生指數報２６５３０點，跌４０點或跌０﹒１５％，主板成交３５﹒６４億元。國
企指數報１０５１０點，跌８點或跌０﹒０８％。
　　上證綜合指數報２９１０點，升５點或升０﹒１９％，成交７６﹒６８億元人民幣。
　　深證成份指數報９７００點，升１３點或升０﹒１３％，成交１２０﹒４８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金山軟件（０３８８８）　　２０﹒１００元　　　升８﹒７７％
　　恆騰網絡（００１３６）　　　０﹒１２８元　　　跌０﹒７８％
　　金蝶國際（００２６８）　　　８﹒３１０元　　　升１﹒８４％
　　民航信息（００６９６）　　１７﹒２４０元　　　跌２﹒４９％
　　騰訊控股（００７００）　３２３﹒２００元　　　跌１﹒２８％
　　網龍　　（００７７７）　　１８﹒４６０元　　　無升跌
　　新意網　（０１６８６）　　　５﹒４１０元　　　升０﹒７４％
　　易鑫集團（０２８５８）　　　１﹒８５０元　　　無升跌
　　美團點評（０３６９０）　　９５﹒５００元　　　升０﹒４７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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