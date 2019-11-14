《中資異動》金軟（０３８８８）逆市飆近９％，擬分拆金山雲上市

《經濟通通訊社１４日專訊》金山軟件（０３８８８）連開七支陰燭後，現價反彈

８﹒７７％，報２０﹒１元；成交約５９２萬股，涉資１﹒１８億元。

盤中高見２０﹒３元，破１０天線（１９﹒４９１元）、２０天線（１８﹒９６１元）。

金軟公布，正考慮可能分拆Ｋｉｎｇｓｏｆｔ Ｃｌｏｕｄ（金山雲）上市，並於一家獲認

可證券交易所獨立上市。金山雲為公司一間非全資附屬公司，其主要從事提供雲存儲及雲計算服

務。

另外，公司早前公布截至今年９月底止三個月業績，期內扭虧錄得純利為３６０６﹒１萬元

人民幣，去年同期錄得虧損約５９２５﹒８萬元人民幣。

現時，恆生指數報２６５３０點，跌４０點或跌０﹒１５％，主板成交３５﹒６４億元。國

企指數報１０５１０點，跌８點或跌０﹒０８％。

上證綜合指數報２９１０點，升５點或升０﹒１９％，成交７６﹒６８億元人民幣。

深證成份指數報９７００點，升１３點或升０﹒１３％，成交１２０﹒４８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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金山軟件（０３８８８） ２０﹒１００元 升８﹒７７％

恆騰網絡（００１３６） ０﹒１２８元 跌０﹒７８％

金蝶國際（００２６８） ８﹒３１０元 升１﹒８４％

民航信息（００６９６） １７﹒２４０元 跌２﹒４９％

騰訊控股（００７００） ３２３﹒２００元 跌１﹒２８％

網龍 （００７７７） １８﹒４６０元 無升跌

新意網 （０１６８６） ５﹒４１０元 升０﹒７４％

易鑫集團（０２８５８） １﹒８５０元 無升跌

美團點評（０３６９０） ９５﹒５００元 升０﹒４７％

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（ｕｌ）

