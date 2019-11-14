【數據解讀】統計局：主要指標運行合理區間，有信心全年經濟穩健

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局新聞發言人劉愛華在國新辦發

布會表示，１０月份有一些指標受短期因素的影響出現了波動。從判斷宏觀經濟常用的四個方面

，即增長、就業、物價以及國際收支來看，總體上經濟運行繼續保持了總體平穩、穩中有進的發

展態勢，主要指標仍然運行在合理區間內。對全年經濟保持穩健發展是有信心的。

她表示，１－１０月份經濟運行總體情況可以概括為四個主要特點：

第一，三次產業持續發展。

農業生產今年總體形勢比較好，糧食生產有望再獲豐收，其次從工業看，１－１０月份，規

模以上工業增加值同比增長５﹒６％，增速與前三季度是持平；從內部結構看，高技術產業增加

值同比增長８﹒７％，與前三季度也是持平的；新產業、新產品都保持了比較快的增長。再次從

服務業來看，１－１０月份服務業生產指數增長７％，也與前三季度持平，很多服務消費也確實

保持了較快增長。

第二，國內需求穩步擴大。

從零售來看，１－１０月社會消費品零售總額同比增長８﹒１％，與前三季度基本持平。從

內部結構看，日用品類保持比較快的增長，和消費升級相關的一些商品，包括通信器材類、體育

娛樂用品類都保持了兩位數的增長，居民消費總體還是比較活躍的。從投資來看，投資增速目前

大體穩定。１－１０月份固定資產投資同比增長５﹒２％，比前三季度略有回落，但是內部結構

是在繼續優化，高技術產業投資保持了兩位數增長，包括高技術製造業、高技術服務業，都保持

１４％左右的增長，為新動能的成長壯大增強了後勁。



＊ＣＰＩ仍在３％左右的預期目標內＊



第三，就業物價總體穩定。

前１０個月城鎮新增就業已經完成１１９３萬，提前超額完成了全年的預期目標。從城鎮調

查失業率看，全國城鎮調查失業率１０月份是５﹒１％，比９月份下降０﹒１個百分點，說明就

業狀況整體比較好。從物價來看，１０月份當月物價漲幅有所擴大，主要還是受到食品價格尤其

是食品價格中的畜肉類價格、豬肉價格上漲帶動。從１－１０月份整體來看，ＣＰＩ同比上漲２

﹒６％，仍然在年初預定的３％左右的預期目標內。所以，從就業、物價方面來看，也保持了總

體穩定。

第四，外貿外資有所改善。

１０月份出口比上月有比較明顯的改善，從上個月同比下降轉為１０月份的增長２﹒１％。

從１－１０月份看，進出口增長２﹒４％，出口增長４﹒９％。在世界經貿增長萎縮的狀況下，

中國的進出口實現這樣的速度是相當不容易的。從外貿結構來看，外貿結構也是持續優化的，１

－１０月份一般貿易佔比５９﹒３％，同比提高了１﹒４個百分點，同時民營企業進出口也保持

了較快增長。從外資看，１－９月份實際使用外資同比增長６﹒５％，也是保持了一個比較快的

增速。另外，外匯儲備也比年初增加，繼續保持在３萬億美元以上。

