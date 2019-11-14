【數據解讀】統計局：ＣＰＩ處溫和上漲，豬肉價格是主要帶動因素

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局新聞發言人劉愛華在國新辦發

布會表示，１０月ＣＰＩ同比上漲３﹒８％，漲幅比上個月擴大０﹒８個百分點，當前物價上漲

繼續呈現了結構性上漲的特徵。ＣＰＩ主要是食品價格帶動，１０月份，食品價格同比上漲

１５﹒５％，帶動ＣＰＩ上漲３﹒０５個百分點，對ＣＰＩ貢獻率達到了８０％。非食品價格繼

續保持比較平穩的上漲態勢，非食品價格當月上漲０﹒９％，對整體貢獻大概在０﹒７個百分點

左右。這是一個明顯的結構性特徵。

她並表示，另一個結構性特徵就是在食品中，上漲最快的是豬肉，豬肉價格１０月份上漲了

１０１﹒３％，對ＣＰＩ整體帶動接近６４％，貢獻率達到了近三分之二，豬肉價格是很主要的

帶動因素。但是其他食品的價格，包括糧油價格是比較穩定的，前期漲幅比較大的鮮果鮮菜，因

為入秋之後，整體氣候比較好，供應相對充足，進入１０月之後同比價格都是在下降的。其中，

鮮菜價格下降了１０％以上，鮮果價格從上月上漲７﹒７％轉為下降０﹒３％。鮮果鮮菜價格的

下降，對整個ＣＰＩ的影響是下拉了近０﹒３個百分點。

從整體上來看，１０月的核心ＣＰＩ只有１﹒５％，與上個月是持平的。從１－１０月份看

，核心ＣＰＩ是１﹒７％，與前三季度也是持平的。而且１－１０月份ＣＰＩ同比上漲

２﹒６％，仍然控制在年初預期目標之內。所以，整體ＣＰＩ還是處於溫和上漲態勢。

