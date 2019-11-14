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14/11/2019 16:37

【駐京專電】商務部：１１月底舉行中日韓自貿區第十六輪談判

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰表示，在前期
工作的基礎上，中日韓三方已經就推動談判全面提速達成共識，商定在ＲＣＥＰ的基礎上，進一
步提高貨物貿易，服務貿易，投資自由化的水平和規則標準，打造ＲＣＥＰ＋的自貿區。近日，
中日韓三方商定將在１１月底在韓國舉行中日韓自貿區第１６輪談判。中方願與日方、韓方共同
努力，推動談判盡快取得實質性進展。

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