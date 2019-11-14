《午市前瞻》若短期未見重大不利消息，港股於２６３００點見支持

《經濟通通訊社１４日專訊》港府官員隔晚（１３日）開會商討制止示威衝突策略，惟投資

者仍然憂慮本港政局將會再度惡化。本港今日亦受示威活動影響，連續四日出現交通混亂，教育

局宣布全港學校繼續停課至星期日。港股今早低開１２７點報２６４４４，隨後受騰訊

（００７００）走低拖累，一度低見２６２８６點挫２８５點。

另外，內地首１０月全國固定資產投資及工業增加值分別增５﹒２％及４﹒７％，遠低市場

預期，令恆指半日跌幅未有減弱，最終收報２６３２６，跌２４５點或０﹒９２％，主板成交

３９３﹒１４億元。國指報１０４２４，跌９５點或０﹒９０％。

內地Ａ股走勢向上，上證綜合指數報２９０７點，升１﹒９９點或升０﹒０７％，成交

８５０﹒６４億元人民幣。

深證成份指數報９７２２點，升３４點或升０﹒３６％，成交１３０７﹒０８億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒５２％，報５７﹒９５元；傳阿里巴巴集資額縮至

最多１３４億美元，港交所（００３８８）半日微跌０﹒２５％，報２４１﹒６元；騰訊上日公

布業績欠驚喜，亦遭摩通及法巴降目標價，半日挫２﹒６９％，報３１８﹒６元，暫表現最差藍

籌；友邦（０１２９９）跌１﹒９３％，報７６﹒２５元；中移動（００９４１）跌

０﹒７３％，報６１﹒２元。



＊本地示威活動未止，地產及收租股續偏軟＊



示威活動持續不斷，本地地產股繼續受壓。恆基地產（０００１２）軟０﹒２７％，報

３７﹒１５元；新鴻基地產（０００１６）跌０﹒７３％，報１０８﹒６元；信和置業

（０００８３）微跌０﹒５２％，報１１﹒３８元；長實集團（０１１１３）及新世界

（０００１７）均軟０﹒１９％，分別報５２﹒３元及１０﹒４４元。

本地收租股亦偏軟，太古Ａ（０００１９）挫１﹒５１％，報６８﹒６元；領展

（００８２３）軟０﹒８６％，報８０﹒４元；港鐵（０００６６）跌０﹒９３％，報４２﹒８

元；希慎興業（０００１４）軟０﹒１７％，報２９﹒６５元；九龍倉集團（００００４）走低

１﹒８５％，報１８元。

製鞋及鞋類經銷類股份個別走，裕元集團（００５５１）９個月純利２﹒２９億元美元，按

年升１２﹒２％，惟半日跌２﹒４１％，報２２﹒２５元；不過，同系的寶勝（０３８１３）第

三季純利增加５５﹒５７％至６﹒０６億元人民幣，股價漲１﹒４３％報２﹒８４元；其他鞋類

經銷類股則走低，港大零售（０１２５５）急挫１３﹒６％，報４﹒３２元；九興控股

（０１８３６）跌２﹒４％，報１３﹒８２元。



＊手機設備股向上，瑞聲受追捧暫最好藍籌＊



手機設備股大致向上，瑞聲科技（０２０１８）走高３﹒７１％，報５０﹒３元，暫表現最

佳藍籌；舜宇光學（０２３８２）微升０﹒４９％，報１２４元；富智康集團（０２０３８）第

三季營業收入及其他經營收入為４１﹒５５億美元，半日漲２﹒７５％，報１﹒１２元；丘鈦科

技（０１４７８）升１﹒４８％，報１０﹒９６元；鴻騰精密（０６０８８）軟０﹒６４％，報

３﹒０９元。

中資電訊及５Ｇ股受沽壓，中電信（００７２８）挫２﹒８８％，報３﹒０３元，盤中低見

３﹒０２元，更連日創逾一年半新低，暫表現最差國指股；中通服（００５５２）跌０﹒９７％

，報５﹒１２元；中國聯通（００７６２）軟０﹒２８％，報７﹒１７元；中興通訊

（００７６３）跌０﹒４５％，報２２元；中國鐵塔（００７８８）走低１﹒２４％，報

１﹒５９元。

新經濟股個別走，金山軟件（０３８８８）擬分拆金山雲上市，急漲８﹒７７％，報

２０﹒１元；易鑫集團（０２８５８）漲１﹒０８％，報１﹒８７元；網龍（００７７７）跌１

﹒７３％，報１８﹒１４元；美團點評（０３６９０）微跌０﹒２１％，報９４﹒８５元。



＊鄧聲興：金軟具高增長潛力，現價可入＊



中美達成首階段協議成疑，本港局勢亦未見緩和，港股今早低開１２７點後，跌幅最多擴至

２８５點。銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興向《經濟通通訊社》表示，港股本日跌勢原

本有緩和跡象，惟中國公布經濟數據，當中「固定資產投資」及「零售額」較預期差，使港股倒

頭直插。他認為港股能否反彈，最主要視乎中美最終能否順利簽署首階段協議，反而非本地社會

因素，因為港股的藍籌股及大型股份較多為內地企業，故本地因素較難影響其長遠發展及盈利。

他又稱，只要沒有特別不利消息出現，相信恆指會於２６３００點水平喘定，短期或於

２６３００點至２７５００點上落。

另外，有消息指阿里巴巴最快將於本月２６日掛牌，鄧聲興指此消息能提振港股氣氛，因為

如成功上市，會是今年以來全球最大型新股上市，更有希望成為香港歷史第三大ＩＰＯ。

近日港股氣氛受本地示威事件拖累，鄧聲興指可投資科技板塊，因該板塊整體較不受本地因

素影響及具高增長潛力，當中他最看好金山軟件，該股有意把雲業務分拆上市，而雲業務收益在

其剛公布的第三季業績見大幅增長，反映目前處於收成期。技術方面，該股今裂口高開形成大陽

燭，故他認為現價可入，目標價２３﹒５元，跌穿１８元止蝕。（ｋｓ、ｊｔ）

