【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３１﹒５億人幣，買建行工行沽金軟中芯

《經濟通通訊社１４日專訊》本港今日受示威活動影響，連續四日多區出現交通混亂，加上

騰訊（００７００）季績不如預期，港股今早低開１２７點，未幾一度最多倒升３５點，至

２６６０６點，為全日最高位，隨後則受內地經濟數據差預期而令市況逆轉。午後網上傳有關

ＮＯＷ新聞台報道，特首將宣布用緊急法實施宵禁令，令港股跌幅繼續擴大，低見２６２０３再

創一個月低。及後ＮＯＷ澄清並無作出相關報道，港股跌勢才稍有減弱，最終恆指報２６３２３

點，跌２４７點或跌０﹒９３％。

按額度計算，北水全日淨流入３１﹒５３億元人民幣增逾１％。北水淨買入最多的個股依次

是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、港交所（００３８８）；淨賣出最多的

依次是金山軟件（０３８８８）、中芯國際（００９８１）、萬洲國際（００２８８）。

主板成交７４４﹒５４億元減少近６％。其中港股通成交１０８﹒７２億元，佔總成交近

１５％。



＊北水重貨買內銀，匯控低位同樣被吸納＊



北水今日仍然力捧建行、工行，分別淨買入５﹒７億元及１﹒８億元。建行股價軟

０﹒４８％，報６﹒１８元。工行股價跌０﹒８９％，報５﹒５７元。

匯控（００００５）今日跌０﹒６％，報５７﹒９元，盤中低見５７﹒６元，創逾一個月新

低。北水卻趁機買貨，淨買入匯控近１﹒２億元。

港交所隨市軟０﹒０８％，報２４２元，雖然北水上日淨沽出港交所１﹒３億元，但轉頭今

日淨買入１﹒２億元。

金山軟件擬分拆金山雲上市，惟北水淨沽出１﹒３億元。股價收報１９﹒９６元，走高

８﹒０１％。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） ５．７２

工商銀行（０１３９８） １．８３

港交所 （００３８８） １．２５

匯豐控股（００００５） １．１５

美團點評（０３６９０） １．０３



淨沽出最多港股：

金山軟件（０３８８８） －１．３４

中芯國際（００９８１） －０．６２

萬洲國際（００２８８） －０．１３

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（ｊｔ）

