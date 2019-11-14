【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３１﹒５億人幣，買建行工行沽金軟中芯

《經濟通通訊社１４日專訊》本港今日受示威活動影響，連續四日多區出現交通混亂，加上
騰訊（００７００）季績不如預期，港股今早低開１２７點，未幾一度最多倒升３５點，至
２６６０６點，為全日最高位，隨後則受內地經濟數據差預期而令市況逆轉。午後網上傳有關
ＮＯＷ新聞台報道，特首將宣布用緊急法實施宵禁令，令港股跌幅繼續擴大，低見２６２０３再
創一個月低。及後ＮＯＷ澄清並無作出相關報道，港股跌勢才稍有減弱，最終恆指報２６３２３
點，跌２４７點或跌０﹒９３％。
按額度計算，北水全日淨流入３１﹒５３億元人民幣增逾１％。北水淨買入最多的個股依次
是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、港交所（００３８８）；淨賣出最多的
依次是金山軟件（０３８８８）、中芯國際（００９８１）、萬洲國際（００２８８）。
主板成交７４４﹒５４億元減少近６％。其中港股通成交１０８﹒７２億元，佔總成交近
１５％。
＊北水重貨買內銀，匯控低位同樣被吸納＊
北水今日仍然力捧建行、工行，分別淨買入５﹒７億元及１﹒８億元。建行股價軟
０﹒４８％，報６﹒１８元。工行股價跌０﹒８９％，報５﹒５７元。
匯控（００００５）今日跌０﹒６％，報５７﹒９元，盤中低見５７﹒６元，創逾一個月新
低。北水卻趁機買貨，淨買入匯控近１﹒２億元。
港交所隨市軟０﹒０８％，報２４２元，雖然北水上日淨沽出港交所１﹒３億元，但轉頭今
日淨買入１﹒２億元。
金山軟件擬分拆金山雲上市，惟北水淨沽出１﹒３億元。股價收報１９﹒９６元，走高
８﹒０１％。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
建設銀行（００９３９） ５．７２
工商銀行（０１３９８） １．８３
港交所 （００３８８） １．２５
匯豐控股（００００５） １．１５
美團點評（０３６９０） １．０３
淨沽出最多港股：
金山軟件（０３８８８） －１．３４
中芯國際（００９８１） －０．６２
萬洲國際（００２８８） －０．１３
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（ｊｔ）