《美元走勢－羅明立》英國基本面轉弱，鎊匯短線或考驗低位支持

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒８６ １０８﹒７５ １０８﹒６３

歐元╱美元 １﹒１０１１ １﹒１０１１ １﹒０９９５

英鎊╱美元 １﹒２８５４ １﹒２８４３ １﹒２８２５

美元╱瑞郎 ０﹒９９０８ ０﹒９８８９ ０﹒９８８８

美元╱港元 ７﹒８３１９ ７﹒８２６５ ７﹒８２４５

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《美元走勢》美國１０月消費物價指數按月升０﹒４％、按年升１﹒８％，兩者均略好過市

場預期；扣除食物和能源價格後的核心通脹按年升２﹒３％。聯儲局鮑威爾昨日（１３日）出席

國會聯合經濟委員會的聽證會表示，預期美國貨幣政策很大機會維持不變，最重要是經濟表現，

跟聯儲局預期相符。投資者預期美國維持息率不變，聯邦基金利率期貨顯示，美國１２月減息機

會率為７﹒７％，明年１月減息機會率為２５％。美匯指數初步支持位於９８，基本面良好有利

美匯，但中美貿易問題發展仍然有變數，令投資者入市審慎，波幅會受限。

英國１０月通脹數據全面下滑，基本面有轉弱跡象。原本英國央行只要不出現硬脫歐的局面

，有意逐步上調利率，不過上周議息有兩名委員投票支持降息，主要由於就業市場有放緩跡象，

英鎊短線可能要考驗低位的支持。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０３０ １﹒１１５０ １﹒０９８０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２８００ １﹒２９３０ １﹒２７５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

