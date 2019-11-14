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即市新聞

14/11/2019 16:56

《美元走勢－羅明立》英國基本面轉弱，鎊匯短線或考驗低位支持

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒８６　　　１０８﹒７５　　　１０８﹒６３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０１１　　　１﹒１０１１　　　１﹒０９９５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８５４　　　１﹒２８４３　　　１﹒２８２５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９０８　　　０﹒９８８９　　　０﹒９８８８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３１９　　　７﹒８２６５　　　７﹒８２４５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國１０月消費物價指數按月升０﹒４％、按年升１﹒８％，兩者均略好過市
場預期；扣除食物和能源價格後的核心通脹按年升２﹒３％。聯儲局鮑威爾昨日（１３日）出席
國會聯合經濟委員會的聽證會表示，預期美國貨幣政策很大機會維持不變，最重要是經濟表現，
跟聯儲局預期相符。投資者預期美國維持息率不變，聯邦基金利率期貨顯示，美國１２月減息機
會率為７﹒７％，明年１月減息機會率為２５％。美匯指數初步支持位於９８，基本面良好有利
美匯，但中美貿易問題發展仍然有變數，令投資者入市審慎，波幅會受限。
　　英國１０月通脹數據全面下滑，基本面有轉弱跡象。原本英國央行只要不出現硬脫歐的局面
，有意逐步上調利率，不過上周議息有兩名委員投票支持降息，主要由於就業市場有放緩跡象，
英鎊短線可能要考驗低位的支持。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０３０　　　１﹒１１５０　　　１﹒０９８０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２８００　　　１﹒２９３０　　　１﹒２７５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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