《經濟通通訊社１４日專訊》警察公共關係科總警司謝振中今日在記者會上，呼籲中大校方
兌現承諾，不要再讓人在二號橋投擲雜物。他續指，有暴徒在大學收藏及製造大量汽油彈、武器
及物資等，風氣更蔓延至其他大學，希望校方不要容忍校園成為暴徒的「兵工廠」，如果情況持
續，警方難以袖手旁觀，有需要時仍會介入處理。
他強調，警方從來不會主動，亦不希望進入校園執法，無所謂的圍困、圍攻或攻擊校園，往
往是先有暴徒影響公共安全，警方才會介入處理。（ｃｗ）（ｚｚ）
14/11/2019 16:47
【修例風暴】警方：促大學校方不要容忍校園成為暴徒的「兵工廠」
《經濟通通訊社１４日專訊》警察公共關係科總警司謝振中今日在記者會上，呼籲中大校方
兌現承諾，不要再讓人在二號橋投擲雜物。他續指，有暴徒在大學收藏及製造大量汽油彈、武器
及物資等，風氣更蔓延至其他大學，希望校方不要容忍校園成為暴徒的「兵工廠」，如果情況持
續，警方難以袖手旁觀，有需要時仍會介入處理。
他強調，警方從來不會主動，亦不希望進入校園執法，無所謂的圍困、圍攻或攻擊校園，往
往是先有暴徒影響公共安全，警方才會介入處理。（ｃｗ）（ｚｚ）
|生財有道14/11/2019
【QQ後續】多間券商看好騰訊手遊前景 料廣告收入將提升
|FOCUS14/11/2019
【FOCUS】「短命」微彈顯增長弱勢 或倒逼央媽再減息
|生財有道14/11/2019
《開市Good Morning》林家亨：騰訊回至315元才吸納
|生財有道14/11/2019
【阿里上市】傳阿里集資額縮至最多134億美元 不設基石投資者
|國際動態14/11/2019
威尼斯大漲潮1.87米高 至少2死
|生財有道13/11/2019
盈富基金20年，1萬變3.6萬
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰