【修例風暴】警方：促大學校方不要容忍校園成為暴徒的「兵工廠」

《經濟通通訊社１４日專訊》警察公共關係科總警司謝振中今日在記者會上，呼籲中大校方

兌現承諾，不要再讓人在二號橋投擲雜物。他續指，有暴徒在大學收藏及製造大量汽油彈、武器

及物資等，風氣更蔓延至其他大學，希望校方不要容忍校園成為暴徒的「兵工廠」，如果情況持

續，警方難以袖手旁觀，有需要時仍會介入處理。

他強調，警方從來不會主動，亦不希望進入校園執法，無所謂的圍困、圍攻或攻擊校園，往

往是先有暴徒影響公共安全，警方才會介入處理。（ｃｗ）（ｚｚ）

