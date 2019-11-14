《經濟通通訊社１４日專訊》政府今日呼籲僱主，應考慮今日交通及路面的情況，就僱員上
班的安排作出彈性處理。這有助維持良好的勞資關係，並確保僱員安全及機構運作順暢。
政府發言人說，僱員如因路面交通或公共運輸服務狀況等問題而未能及時返回工作崗位，僱
主應體諒僱員的情況並作出彈性處理。政府亦會同樣以體諒的態度處理政府僱員的情況。如僱員
因交通問題而未能及時返回工作崗位，應盡快通知直屬上司，有關部門會作出彈性處理。
（ｃｌ）（ｚｚ）
14/11/2019 09:48
【修例風暴】政府呼籲僱主彈性處理僱員交通事故下的工作安排
《經濟通通訊社１４日專訊》政府今日呼籲僱主，應考慮今日交通及路面的情況，就僱員上
班的安排作出彈性處理。這有助維持良好的勞資關係，並確保僱員安全及機構運作順暢。
政府發言人說，僱員如因路面交通或公共運輸服務狀況等問題而未能及時返回工作崗位，僱
主應體諒僱員的情況並作出彈性處理。政府亦會同樣以體諒的態度處理政府僱員的情況。如僱員
因交通問題而未能及時返回工作崗位，應盡快通知直屬上司，有關部門會作出彈性處理。
（ｃｌ）（ｚｚ）
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