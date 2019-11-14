【ＱＱ後續】多間券商看好騰訊手遊前景，料廣告收入將提升

《經濟通通訊社１４日專訊》騰訊（００７００）昨日公布今年第三季度業績，綜合６所券

商之報告，普遍看好騰訊手遊前景，認為第四季度的收入來自Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ及ＣＯＤＭ之

貢獻，加上電子商務的主要客戶支出增加，有利廣告業務的增長。不過，花旗認為，騰訊遊戲業

務仍存在風險，故把其目標價由４３３港元下調至４２４港元，交銀國際則認為，騰訊第三季度

稍遜預期，目標價由４０３港元下調至４０１港元，但均維持「買入」投資評級，而其他券商的

目標價則大致不變。

騰訊昨日公布今年第三季度業績，非通用會計準（ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）純利約為

２４４﹒１２億元人民幣，按年上升２４％，符市場預期。公司每股基本盈利為２﹒５７７元人

民幣，按年上升２４％。而首三季，騰訊純利約為７１７﹒２８億元人民幣，按年上升１１％。

騰訊第三季網絡遊戲收入２８６億元人民幣，按年增加１１％。野村認為，騰訊在增持

Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ後的手遊業務或會為業務的前景帶來改善。富瑞又表示，騰訊加強網遊在海

外市場方面發展力度，預期公司第四季手遊收入按季增長１０％，以反映來自

Ｓｕｐｅｒｃｅｌｌ及ＣＯＤＭ之貢獻。

花旗預計，騰訊第四季智能手機遊戲收入按年增加３９％，不過若核心電腦遊戲的收入下滑

快過預期、新遊戲上市失敗，智能手機遊戲「王者榮耀」的排名和動力下滑，則會為公司業務帶

來風險，故把目標價由４３３港元下調至４２４港元。

瑞銀指，由於騰訊第三季度的業績符合預期，維持對其「買入」評級，目標價４１０港元，

但認為手遊業務在季內收入僅僅符合預期，但國際市場佔比上升至雙位數字，在新遊戲帶動下，

預期佔比明年會繼續上升。

在廣告業務方面，野村相信電子商務的主要客戶支出增加，有利帶動廣告業務，重申對騰訊

「買入」投資評級，及目標價４２８港元。該行又指騰訊有意進一步通過提供增值金融科技服務

來增加金融科技及支付服務的潛在收入。

交銀國際預期，騰訊在第四季度的收入將為１０６０億元人民幣，按季增長９％，按年增長

２５％，主要受惠新遊戲的貢獻，又預期騰訊的支付和雲服務會持續增長。該行預計，期內的毛

利率將按季下跌２個百分點，而經調整淨利潤率則按季下跌１個百分點。（ｊｏ）



券商對騰訊最新評級及目標價：



券商 投資評級 目標價

野村 買入 ４２８﹒０元

交銀 買入 ４０１﹒０元

花旗 買入 ４３３﹒０元

高盛 買入 ４２４﹒０元

瑞銀 買入 ４１０﹒０元

富瑞 買入 ４５５﹒３元

