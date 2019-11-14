《再戰明天》港公布第三季經濟增長，美公布紐約儲行製造業ＰＭＩ

《經濟通通訊社１４日專訊》明日（１５日），本港公布第三季本地生產總值，美國公布

１１月紐約聯邦儲備銀行製造業指數（ＰＭＩ）。



＊加拿大央行總裁波洛茲在舊金山聯儲發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午４：２０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會委員

Ｅｄｏｕａｒｄ Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ－Ｂｏｌｌｏ參加圓桌討論。

４：００ｐｍ，歐洲央行（ＥＣＢ）執委莫爾許在歐洲銀行金融法律聯盟主辦的活動上發表

講話。

明早１１：００ａｍ，加拿大央行總裁波洛茲在舊金山聯儲發表講話。９：３０ａｍ，澳洲

央行副總裁德貝爾在一個活動上發表講話。



＊本港公布第三季本地生產總值＊



明日，巴西假期休市。

在數據方面，明早９：３０ａｍ，中國公布１０月新屋價格。

明午４：３０ｐｍ，香港公布第三季本地生產總值（經季節調整），季率跌幅料由０﹒４％

擴大至３﹒２％；年率料由０﹒５％降至下滑２﹒９％。６：００ｐｍ，歐元區公布１０月消費

者物價指數，月率料維持於０﹒２％；年率料由０﹒８％下滑至０﹒７％。歐元區公布９月貿易

收支（經季節調整），料貿盈由２０３億歐元收窄至１８７億歐元。



＊美國公布１１月紐約聯邦儲備銀行製造業指數＊



明晚９：３０ｐｍ，美國公布１１月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由４升上６。美國

１０月進口物價，月率料由０﹒２％跌至下滑０﹒２％；年率跌幅料由１﹒６％擴闊至２﹒２％

。出口物價月率跌幅料由０﹒２％收窄至０﹒１％。美國公布１０月零售銷售，月率料由下滑

０﹒３％升上０﹒２％。

１０：００ｐｍ，加拿大公布１０月成屋銷售，月率料由０﹒６％升上１﹒３％。

１０：１５ｐｍ，美國公布１０月工業生產，月率跌幅料維持於０﹒４％；產能利用率料由

７７﹒５％跌落７７％。１１：００ｐｍ，美國公布９月企業存貨，料由持平降至負０﹒１％。



＊新秀麗派業績＊



在本港，明日，中國光大水務（０１８５７）和新秀麗（０１９１０）等派業績。

俄鋁（００４８６）開股東特別大會。（ｈｏ）

