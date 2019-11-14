【地皮開標】啟德住宅地中標價低下限逾一成，會德豐稱出價屬市價

《經濟通通訊社１４日專訊》九龍啟德第４Ａ區２號住宅地由恆地（０００１２）、中海外

（００６８８）、嘉華國際（００１７３）及九倉（００００４）合組的財團，以１５９﹒５３

億元投得，每方呎樓面地價約１﹒３２萬元，較市場預期的估值下限１８０億元低逾１１％。



＊會德豐：項目料發展為開放式至４房間隔單位＊



九倉母企會德豐（０００２０）副主席梁志堅稱，是次出價屬市價，認為市場仍有住屋需求

，但因應目前市況較差，因此不會出太高價去搶，並強調集團向來以「貴買貴賣、平買平賣」策

略，相信地皮將來出售價格不會蝕本，仍會錄得利潤。

會德豐執行董事黃光耀補充指，出價已考慮市場環境、地皮質素和福利設施等因素，由於集

團在啟德已有多個項目，料可享有協同效應，預期項目會發展為開放式至４房間隔的單位。

該地盤佔地約１９﹒８萬方呎，並規定約一成樓面需作社區公共設施用途，最低及最高的樓

面面積分別為７２﹒３萬平方呎及１２０﹒５萬平方呎，是舊機場跑道區規模最大一幅。

事實上，受近期社會氣氛不穩影響，市場早前已較今年初時下調地皮估值最多達１５％，估

值介乎約１８０億至１９８億元，每方呎樓面地價１﹒５萬至１﹒６５萬元。



＊萊坊：出價反映發展商對後市保守＊



萊坊執行董事兼估價及諮詢主管林浩文表示，今次中標價較預期低，顯示政府在賣地的底價

上已比較貼市，同時亦反映出發展商對後市看法保守，即使是大型海景項目亦怕「巿況」及「空

置稅」等影響利潤，相信部分發展商未來在買地上會更有選擇性及策略性。

他估計，項目總發展成本達２３０億至２５０億元，儘管地皮享有「全海煙花景」等優勢，

惟交通不便及生活配套不足是一大問題，估計項目會建混合式豪宅，以市況計，料以中小型單位

為主，料落成後每呎賣２﹒９萬元起。（ｙｗ）

