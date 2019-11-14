  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/11/2019 14:32

【修例風暴】張建宗：近日社會氣氛急轉直下，完全是無政府狀態

　　《經濟通通訊社１４日專訊》政務司長張建宗在立法會回應議員質詢時表示，本港上星期氣
氛還好，但近日又走進死胡同，情況急轉直下，形容現時完全是「無政府狀態」。他續指，政府
各官員服務香港的心沒有改變，亦有就修例風波致歉，希望大家不要再糾纏在林鄭月娥是否要辭
職一事上。
　　張建宗又指，目前已有約１００名懲教署人員願意擔任特務警察，協助押解和守衛工作；警
方亦重新招聘超過１０００名退休警員，以增加警務人員人手。（ｃｗ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS14/11/2019
【FOCUS】「短命」微彈顯增長弱勢 或倒逼央媽再減息
生財有道14/11/2019
《開市Good Morning》林家亨：騰訊回至315元才吸納
生財有道14/11/2019
【阿里上市】傳阿里集資額縮至最多134億美元 不設基石投資者
國際動態14/11/2019
威尼斯大漲潮1.87米高 至少2死
生財有道13/11/2019
盈富基金20年，1萬變3.6萬
生財有道13/11/2019
技術領先國內同業 吉利汽車有運行
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金