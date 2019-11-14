【修例風暴】張建宗：近日社會氣氛急轉直下，完全是無政府狀態

《經濟通通訊社１４日專訊》政務司長張建宗在立法會回應議員質詢時表示，本港上星期氣

氛還好，但近日又走進死胡同，情況急轉直下，形容現時完全是「無政府狀態」。他續指，政府

各官員服務香港的心沒有改變，亦有就修例風波致歉，希望大家不要再糾纏在林鄭月娥是否要辭

職一事上。

張建宗又指，目前已有約１００名懲教署人員願意擔任特務警察，協助押解和守衛工作；警

方亦重新招聘超過１０００名退休警員，以增加警務人員人手。（ｃｗ）（ｚｚ）

