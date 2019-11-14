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14/11/2019 15:02

【修例風暴】ＮＯＷ新聞澄清特首將宣布用緊急法實施宵禁令為謠言


　　《經濟通通訊社１４日專訊》早前網上傳播有關ＮＯＷ新聞台報導，特首將於傍晚六時宣布
用臨時緊急法實施星期六及日宵禁令，晚上七時後強制不能外出之消息，ＮＯＷ新聞台澄清並無
作出相關報道。
　　今日有傳媒引述消息指，行政長官林鄭月娥昨晚（１３日）在禮賓府召開緊急會議，商討新
措施應對目前局勢，會議上曾商討實施宵禁令、提升警方武力，以及取消區議會選舉等選項。政
務司司長張建宗今日較早時候在立法會回應議員急切質詢時表示，昨晚政府高層到禮賓府與特首
出路。（ｃｗ）（ｚｚ）

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