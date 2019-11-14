【修例風暴】大律師公會強烈譴責昨晚有人縱火破壞沙田法院

《經濟通通訊社１４日專訊》大律師公會發聲明，強烈譴責昨晚有人縱火破壞沙田法院，以

及昨晚各區的暴力及縱火行為，導致嚴重廣泛破壞，甚至有市民生命因而危在旦夕。聲明又指，

攻擊法院的象徵性尤其嚴重，行徑等同直接衝擊香港的獨立司法權，是對法治作出最嚴厲的侮蔑

及挑戰。

聲明續指，破壞私人產業的行為固然完全不能接受，但是如果破壞法院的行為持續發生，香

港的憲制框架將會處於革滅殆盡的境地，對所有香港市民帶來災難性的後果。（ｃｗ）（ｚｚ）

