【阿里上市】文件披露馬雲持股６﹒１％，上市聯席保薦人中金瑞信

《經濟通通訊社１４日專訊》阿里巴巴昨晚正式在聯交所上載聆訊後招股文件，文件披露了

於最後實際可行日期阿里巴巴的股權分佈，其中，創辦人馬雲持股６﹒１％，軟銀持股

２５﹒８％，副主席蔡崇信持股２％，其他董事和高級管理人員合計持股０﹒９％，其他公眾股

東持股６５﹒２％。

阿里上市的聯席保薦人為中金和瑞信。公司擬將全球發售集資淨額用於驅動用戶增長及提升

參與度。阿里將繼續在其數字經濟體中拓展並提供廣泛的產品和服務，亦持續通過中國領先的線

上視頻平台優酷及一系列其他分發和內容平台來打造數字媒體及娛樂服務。

集資淨額亦將用於助力企業實現數字化轉型，提升運營效率。將繼續實施新零售業務，為此

持續在雲計算技術、供應鏈管理系統和營銷系統進行投入。以上工作將促進線上及線下經營的融

合，提升運營效率，並為企業客戶和合作夥伴創造更好的消費體驗。

另外，集資淨額亦會用在持續創新，為持續創新產品和技術、助力新商業模式，將持續進行

投入。例如，持續投資並開發新技術，包括機器學習技術和雲計算技術。

招股文件顯示，截至今年９月３０日止３個月，阿里收入按年升４０％，至１１９０﹒１７

億元（人民幣．下同），淨利潤７０７﹒４８億元，按年升５１％，經調整ＥＢＩＴＤＡ增加

３９％至３７１﹒０１億元。每股收益約１﹒６４元。（ｂｎ）

