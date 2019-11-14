【修例風暴】張建宗稱昨晚政府高層只是舉行普通會議

《經濟通通訊社１４日專訊》政務司司長張建宗在立法會回應議員急切質詢時表示，昨晚政

府高層到禮賓府與特首只是舉行普通會議，沒有特別意義，只是大家忙碌，需要在較夜時間會面

，而政府希望可以找找到出路紓緩目前的形勢。

《蘋果日報》及《香港０１》均引述消息指，行政長官林鄭月娥昨晚（１３日）在禮賓府召

開緊急會議，商討新措施應對目前局勢，會議上曾商討實施宵禁令、提升警方武力，以及取消區

議會選舉等選項。（ｋｉ）（ｚｚ）

