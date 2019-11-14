【阿里上市】三家券商預留逾６百億孖展，傳周五招股息率或達４厘

《經濟通通訊社記者李梓瑩、張煒權１４日專訊》內地科網巨擘阿里巴巴在港作第二上市。

據銷售文件顯示，阿里計劃發行５億新股，集資最多１１７億美元（約９１４﹒９４億港元），

若計及１５％超額配售股，將集資最多１３４億美元（１０４７﹒８８億港元）。阿里在港的公

開發售料於本周五（１５日）至下周三（２０日）展開，預計１１月２０日美股開市前定價，

１１月２６日掛牌。

銷售文件未有披露阿里的招股價，如果以集團美國掛牌的預托證券股價１８６﹒９７美元計

算，約相當每股１８２﹒８９港元，若按零折讓、每手１００股計，入場費達１﹒８萬港元。

儘管阿里招股詳情尚未公布，但券商已摩拳擦掌，其中，三家券商已預留超過６００億港元

孖展額度予投資者申購。不過，近日港元拆息（ＨＩＢＯＲ）上升，有業界估計孖展息率或高達

４厘，建議散戶可以現金認購，若以孖展「入飛」，須留意阿里股價的潛在升幅能否彌補孖展利

息成本，以及市況和凍資期等問題。



＊三間證券行共預留約６４０億港元孖展，料息率２﹒５－４厘＊



耀才、信誠及輝立三間證券行預留孖展額度合共大約６４０億港元，耀才最高可應付４００

億港元，信誠約１４０億港元，輝立約１００億港元。

耀才證券行政總裁許繹彬表示，客戶有意向認購大約１００億港元孖展額，如果參考今日招

股的新股，阿里的孖展息口有機會高達４厘。他指出，阿里集資額巨大，加上近日市況不穩及息

口貴，估計招股反應未必非常熱烈，建議散戶可以考慮以現金認購，若以孖展「入飛」則要留意

阿里股價的潛在升幅能否彌補孖展利息成本。

信誠證券聯席董事張智威則指，該行接獲不少相關查詢，但暫未有客戶「落飛」認購，因為

近期新股及大市氣氛逆轉，投資者持觀望態度，而該行暫未釐訂孖展息率，估計息率約在２﹒５

厘水平，建議投資者留意市況及凍資期等問題。

另外，輝立證券企業融資經理陳英傑表示，暫時未知息率如何。但他提到，受近期市場波動

影響，預計阿里招股反應未必會太熱烈，若發行價格未有折扣，相信投資者都需要多加考慮。



＊張智威料阿里首掛或升一成，可小注孖展認購＊



阿里是次集資約千億港元。張智威指，阿里集資額龐大，有機會成為「凍資王」，但未必可

成為「超購王」，所以投資者有機會分到一人一手，若以孖展認購，分到得的新股有機會比預期

多。

張智威預期，受集團集資額巨大及近期市場環境「內外交困」等因素影響，估計阿里首日上

市股價升幅未必很大，升幅約１０％。但他認為，散戶仍可以考慮認購，因阿里市值及知名度高

，為股價帶來支持。

