【交通消息】１５個港鐵車站今晚提早８時關閉

《經濟通通訊社１４日專訊》港鐵公司（０００６６）表示，經與政府相關部門進行風險評

估後，今晚８時會關閉荃灣線荃灣站、葵芳站、油麻地站；觀塘線黃埔站、油麻地站、黃大仙站

、觀塘站、九龍灣站；港島線銅鑼灣站、香港大學站；西鐵線元朗站；馬鞍山綫：馬鞍山站、沙

田圍站、恆安站；將軍澳線坑口站，及東涌線青衣站，列車屆時將不停有關車站。

另外，東涌線東涌站、港島線西灣河站、荃灣線及觀塘線的旺角站、將軍澳線將軍澳站、西

鐵線屯門站，及東鐵線沙田站至羅湖站╱落馬洲站將會繼續關閉。（ｃｗ）（ｚｚ）

