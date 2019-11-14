《經濟通通訊社１４日專訊》港鐵公司（０００６６）表示，經與政府相關部門進行風險評
估後，今晚８時會關閉荃灣線荃灣站、葵芳站、油麻地站；觀塘線黃埔站、油麻地站、黃大仙站
、觀塘站、九龍灣站；港島線銅鑼灣站、香港大學站；西鐵線元朗站；馬鞍山綫：馬鞍山站、沙
田圍站、恆安站；將軍澳線坑口站，及東涌線青衣站，列車屆時將不停有關車站。
另外，東涌線東涌站、港島線西灣河站、荃灣線及觀塘線的旺角站、將軍澳線將軍澳站、西
鐵線屯門站，及東鐵線沙田站至羅湖站╱落馬洲站將會繼續關閉。（ｃｗ）（ｚｚ）
14/11/2019 18:15
【交通消息】１５個港鐵車站今晚提早８時關閉
《經濟通通訊社１４日專訊》港鐵公司（０００６６）表示，經與政府相關部門進行風險評
估後，今晚８時會關閉荃灣線荃灣站、葵芳站、油麻地站；觀塘線黃埔站、油麻地站、黃大仙站
、觀塘站、九龍灣站；港島線銅鑼灣站、香港大學站；西鐵線元朗站；馬鞍山綫：馬鞍山站、沙
田圍站、恆安站；將軍澳線坑口站，及東涌線青衣站，列車屆時將不停有關車站。
另外，東涌線東涌站、港島線西灣河站、荃灣線及觀塘線的旺角站、將軍澳線將軍澳站、西
鐵線屯門站，及東鐵線沙田站至羅湖站╱落馬洲站將會繼續關閉。（ｃｗ）（ｚｚ）
|生財有道14/11/2019
【QQ後續】多間券商看好騰訊手遊前景 料廣告收入將提升
|FOCUS14/11/2019
【FOCUS】「短命」微彈顯增長弱勢 或倒逼央媽再減息
|生財有道14/11/2019
《開市Good Morning》林家亨：騰訊回至315元才吸納
|生財有道14/11/2019
【阿里上市】傳阿里集資額縮至最多134億美元 不設基石投資者
|國際動態14/11/2019
威尼斯大漲潮1.87米高 至少2死
|生財有道13/11/2019
盈富基金20年，1萬變3.6萬
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰