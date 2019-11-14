  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/11/2019 18:15

【交通消息】１５個港鐵車站今晚提早８時關閉

　　《經濟通通訊社１４日專訊》港鐵公司（０００６６）表示，經與政府相關部門進行風險評
估後，今晚８時會關閉荃灣線荃灣站、葵芳站、油麻地站；觀塘線黃埔站、油麻地站、黃大仙站
、觀塘站、九龍灣站；港島線銅鑼灣站、香港大學站；西鐵線元朗站；馬鞍山綫：馬鞍山站、沙
田圍站、恆安站；將軍澳線坑口站，及東涌線青衣站，列車屆時將不停有關車站。
　　另外，東涌線東涌站、港島線西灣河站、荃灣線及觀塘線的旺角站、將軍澳線將軍澳站、西
鐵線屯門站，及東鐵線沙田站至羅湖站╱落馬洲站將會繼續關閉。（ｃｗ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道14/11/2019
【QQ後續】多間券商看好騰訊手遊前景 料廣告收入將提升
FOCUS14/11/2019
【FOCUS】「短命」微彈顯增長弱勢 或倒逼央媽再減息
生財有道14/11/2019
《開市Good Morning》林家亨：騰訊回至315元才吸納
生財有道14/11/2019
【阿里上市】傳阿里集資額縮至最多134億美元 不設基石投資者
國際動態14/11/2019
威尼斯大漲潮1.87米高 至少2死
生財有道13/11/2019
盈富基金20年，1萬變3.6萬
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金